İstanbul'da Hareketli Gece! Cezaevinden Tahliye Oldu, Evinin Önünde Saldırıya Uğradı

Küçükçekmece'de Mehmet Akif Mahallesi Saka Sokak'ta saat 22.00 sıralarında Tolga Y., evinin önünde oturduğu sırada, kimliği belirlenemeyen motosikletli iki şüphelinin silahlı saldırısına uğradı. Olayı şans eseri yara almadan atlatan Tolga Y., bir süre motosiklet ile kaçan şüphelileri kovaladı.

Silah seslerini duyan mahalle sakinleri, durumu polise bildirdi. Olay yerine giden ekipler, sokakta inceleme yaparken, Tolga Y. polis merkezine gidip ifade verdi.

Öte yandan, Tolga Y.'nin 3 ay önce 'silahlı saldırı' suçundan cezaevine girdiği ve 25 gün önce tahliye olduğu öğrenildi. Polis, kaçan saldırganların kimliğinin belirlenip yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA