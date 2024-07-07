İstanbul'da Hareketli Anlar! Silahlar Çekildi, Tartışma Kanlı Bitti

İstanbul Pendik'te iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine kavgada silahlar kullanıldı. Olayda 2 kişi yaralanırken, konuyla ilgili inceleme başlatıldı.

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İstanbul Pendik'te Doğu Mahallesi Sahil Bulvarı üzerinde, 22.30 sularında iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

Silahların da kullanıldığı kavgada 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay yeri inceleme ve polis ekipleri kavganın gerçekleştiği bölgeye güvenlik şeridi çekerek inceleme çalışmaları yaptı. Çalışmaların ardından ekipler olay yerinden ayrıldı. Konuyla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Pendik Kavga
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