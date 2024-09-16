İstanbul'da Haftanın İlk Günü Yağmur Trafiği

İstanbul yeni haftaya yağmurla başladı. Zaman zaman şiddetini artıran yağmur nedeniyle trafik durma noktasına geldi.

İstanbul'da Haftanın İlk Günü Yağmur Trafiği

Haftanın ilk iş gününde sabah saatlerinde İstanbul'un bazı bölgelerinde yağmur yağdı. İşlerine gitmek isteyen sürücüler yağış nedeniyle araçlarının hızını düşürmek zorunda kaldı.

İstanbul'da Haftanın İlk Günü Yağmur Trafiği - Resim : 1

Cevizlibağ'da yağmur şiddetini zaman zaman arttırırken trafik durma noktasına geldi.

İstanbul'da Haftanın İlk Günü Yağmur Trafiği - Resim : 2

İBB Cep Trafik Uygulamasında saat 09.00 itibariyle trafik yoğunluğu yüzde 72'lere kadar çıktı.

İstanbul'da Haftanın İlk Günü Yağmur Trafiği - Resim : 3

Kaynak: DHA

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