İstanbul'da Metrobüs Gerilimi! Vatandaş Yola İndi, Araçların Önünü Kesti

İstanbul Beylikdüzü'nde metrobüs hattında sabah saatlerinde başlayan yoğunluk, duraklarda insan kalabalığına yol açtı. Metrobüslerin geç ve dolu gelmesine tepki gösteren vatandaşlar, durakta durmayan araçların önünü kesti. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul'da haftanın son iş gününde metrobüs hattında aksamalar yaşandı. Sabahın erken saatlerinden itibaren Beylikdüzü istikametinden Zincirlikuyu ve Söğütlüçeşme yönüne gitmek isteyen vatandaşlar, duraklarda yoğunlukla karşılaştı.

YOĞUNLUK NEDENİYLE ARAÇLAR DURAKLARDA DURMADI

Yoğunluğun en üst seviyeye çıktığı Beylikdüzü, Avcılar ve Cevizlibağ gibi aktarma noktalarında peronlar doldu. Durakta dakikalarca bekleyen yolcular, gelen araçların dolu olması sebebiyle duraklarda durmadan yola devam ettiğini iddia etti.

VATANDAŞLARLA GÖREVLİLER ARASINDA TANSİYON YÜKSELDİ

Durumun uzaması üzerine bazı duraklarda tansiyon yükseldi. Araçlara binemeyen bir grup vatandaş, durağa yanaşan metrobüslerin önüne geçerek seferlerin devam etmesini engelledi. Vatandaşlar ile duraktaki güvenlik görevlileri ve saha personeli arasında sert tartışmalar yaşandı.

Kaynak: İHA

İstanbul Metrobüs
Altın Yatırımcısı Tetikte! Fiyatlar Dalga Dalga Değişiyor Altın Yatırımcısı Tetikte! Fiyatlar Dalga Dalga Değişiyor
Adalet Bakanı Akın Gürlek’ten Net Mesaj: Gözler Rabia Naz ve Rojin Kabaiş Dosyalarında Adalet Bakanı Akın Gürlek’ten Net Mesaj: Gözler Rabia Naz ve Rojin Kabaiş Dosyalarında
Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süre Zarfını Aşanlar Parasını Bir Daha Geri Alamayacak: Mutlaka Bunu Yaptırın Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süreyi Aşanın Parası Yanacak
'Hiç Silahım Olmadı' Diyen Mustafa Türkay Sonel’in Arşivinden Çıkan Kritik Delil 'Hiç Silahım Olmadı' Diyen Mustafa Türkay Sonel’in Arşivinden Çıkan Kritik Delil
Ulaşım Sektöründe Deprem! Dev Otobüs Firması Sektörden Çekiliyor Ulaşım Sektöründe Deprem! Dev Otobüs Firması Sektörden Çekiliyor
Halfeti Belediyesi'ne Operasyon! Eski Başkan Dahil 47 Gözaltı Halfeti Belediyesi'ne Operasyon! Eski Başkan Dahil 47 Gözaltı
Türkiye Kupası'nda Yarı Final Eşleşmeleri Belli Oldu Türkiye Kupası'nda Yarı Final Eşleşmeleri Belli Oldu
Trump Duyurdu: İsrail-Lübnan Ateşkesi 3 Hafta Uzatıldı İsrail-Lübnan Ateşkesi Uzatıldı
Kubilay Kaan Kundakçı Cinayetinde İstenen Cezalar Belli Oldu: Aleyna Kalaycıoğlu'na Müebbet Hapis Talebi Aleyna Kalaycıoğlu'na Müebbet Hapis Talebi