İstanbul'da Metrobüs Gerilimi! Vatandaş Yola İndi, Araçların Önünü Kesti

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul'da haftanın son iş gününde metrobüs hattında aksamalar yaşandı. Sabahın erken saatlerinden itibaren Beylikdüzü istikametinden Zincirlikuyu ve Söğütlüçeşme yönüne gitmek isteyen vatandaşlar, duraklarda yoğunlukla karşılaştı.

YOĞUNLUK NEDENİYLE ARAÇLAR DURAKLARDA DURMADI

Yoğunluğun en üst seviyeye çıktığı Beylikdüzü, Avcılar ve Cevizlibağ gibi aktarma noktalarında peronlar doldu. Durakta dakikalarca bekleyen yolcular, gelen araçların dolu olması sebebiyle duraklarda durmadan yola devam ettiğini iddia etti.

VATANDAŞLARLA GÖREVLİLER ARASINDA TANSİYON YÜKSELDİ

Durumun uzaması üzerine bazı duraklarda tansiyon yükseldi. Araçlara binemeyen bir grup vatandaş, durağa yanaşan metrobüslerin önüne geçerek seferlerin devam etmesini engelledi. Vatandaşlar ile duraktaki güvenlik görevlileri ve saha personeli arasında sert tartışmalar yaşandı.

Kaynak: İHA