İstanbul'da Gelin ve Damada Silahlı Saldırı

Avcılar'da yeni evlenen gelin ve damada nikah sarayından çıkarken silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda damadın arkadaşı yaralanarak hastaneye kaldırılırken saldırganlardan biri yakalandı. Kaçan iki zanlı için çalışma başlatıldı.

İstanbul'da Gelin ve Damada Silahlı Saldırı

Avcılar Merkez Mahallesi'nde saat 17.30 sıralarında nikahları kıyılan gelin, damat ve davetlilere nikah sarayından çıkarken üç kişi tarafından ateş açıldı. Davetliler şoke olurken, damadın arkadaşı yaralandı. Ellerindeki silahla 4 - 5 el ateş eden üç kişi olay sonrasında kaçtı. Yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri şüpheli Muhammed B.’yi yakalarken, diğer iki zanlı kaçtı. Şüphelinin kaçış anı güvenlik kamerasına yansıdı.

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Kaynak: İHA

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