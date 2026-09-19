İstanbul'da 'Fuhuş' Operasyonu: 31 Kişi Gözaltına Alındı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün düzenlediği operasyonda fuhşa aracılık ettiği belirlenen 15 şüpheli ile fuhuş yaptığı değerlendirilen 16 kadın yakalandı. Operasyon kapsamında adreslerdeki arama ve gözaltı işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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İstanbul'da 'Fuhuş' Operasyonu: 31 Kişi Gözaltına Alındı
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, Bakırköy Başsavcılığı’ndan talep edilen arama ve gözaltı kararı kapsamında masaj salonları ve fuhuş yapılan mekanlara yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda, fuhuşa aracılık ettiği tespit edilen 15 şüpheli ile fuhuş yaptığı değerlendirilen 16 kadın olmak üzere toplam 31 kişi yakalandı. Operasyon kapsamında arama ve gözaltı işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünün kamu düzenini bozan her türlü eyleme karşı operasyonlarının aralıksız sürdüğü bildirildi.

Kaynak: DHA

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