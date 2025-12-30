İstanbul'da Fırtına Deniz Ulaşımını Vurdu: Vapur Seferleri İptal
İstanbul'da etkili olan fırtına ve kuvvetli rüzgar nedeniyle Şehir Hatları ve İDO'ya ait bazı vapur seferleri iptal edildi. İşte detaylar...
İstanbul'da etkili olan fırtına ve şiddetli rüzgar deniz ulaşımını vurdu. Şehir Hatları ve İDO, seferlere ilişkin açıklama yaptı.
Açıklamada, elverişsiz hava koşulları nedeniyle Şehir Hatları ve İstanbul Deniz Otobüsleri'nin (İDO) bazı seferlerin iptal edildiği duyuruldu.
Şehir Hatları'ndan yapılan duyuruda, "Değerli yolcularımız, elverişsiz hava koşulları aşağıda belirtilen hatlardaki seferlerimiz ikinci bir duyuruya kadar yapılamayacaktır" denildi.
Eminönü-Rumeli Kavağı hat seferlerinin Beşiktaş ve Ortaköy iskeleleri ziyareti ile Aşiyan-Anadolu Hisarı-Küçüksu Ring Hattı ve Üsküdar-Aşiyan Hattı seferleri ise Bebek-Anadolu Hisarı-Küçüksu ve Üsküdar-Bebek olarak planlanıyor.
HANGİ SEFERLER İPTAL?
- Büyükada-Sedefadası Hattı Seferleri
- Bostancı-Moda-Karaköy-Kabataş Hattı Seferleri
- Maltepe-Büyükada-Heybeliada-Burgazada-Kınalıada Hattı Seferleri
- Beşiktaş-Adalar Hattı Seferleri
- Bostancı-Adalar Ring Hattı
- 09.00 Adalar-Kadıköy-Kabataş Hattı Seferi
- 10.05 Kabataş-Kadıköy-Adalar Seferi
- 09.05 Kabataş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa
- 09.45 Yenikapı-Yalova
- 09.45 Yalova-Yenikapı
- 12.30 Bursa-Armutlu-Yenikapı-Kadıköy
- 19.00 Kadıköy-Yenikapı-Bandırma
Kaynak: DHA
