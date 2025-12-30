İstanbul'da Fırtına Deniz Ulaşımını Vurdu: Vapur Seferleri İptal

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul'da etkili olan fırtına ve şiddetli rüzgar deniz ulaşımını vurdu. Şehir Hatları ve İDO, seferlere ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, elverişsiz hava koşulları nedeniyle Şehir Hatları ve İstanbul Deniz Otobüsleri'nin (İDO) bazı seferlerin iptal edildiği duyuruldu.

Şehir Hatları'ndan yapılan duyuruda, "Değerli yolcularımız, elverişsiz hava koşulları aşağıda belirtilen hatlardaki seferlerimiz ikinci bir duyuruya kadar yapılamayacaktır" denildi.

Eminönü-Rumeli Kavağı hat seferlerinin Beşiktaş ve Ortaköy iskeleleri ziyareti ile Aşiyan-Anadolu Hisarı-Küçüksu Ring Hattı ve Üsküdar-Aşiyan Hattı seferleri ise Bebek-Anadolu Hisarı-Küçüksu ve Üsküdar-Bebek olarak planlanıyor.

HANGİ SEFERLER İPTAL?

Büyükada-Sedefadası Hattı Seferleri

Bostancı-Moda-Karaköy-Kabataş Hattı Seferleri

Maltepe-Büyükada-Heybeliada-Burgazada-Kınalıada Hattı Seferleri

Beşiktaş-Adalar Hattı Seferleri

Bostancı-Adalar Ring Hattı

09.00 Adalar-Kadıköy-Kabataş Hattı Seferi

10.05 Kabataş-Kadıköy-Adalar Seferi

09.05 Kabataş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa

09.45 Yenikapı-Yalova

09.45 Yalova-Yenikapı

12.30 Bursa-Armutlu-Yenikapı-Kadıköy

19.00 Kadıköy-Yenikapı-Bandırma

Kaynak: DHA