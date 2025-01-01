İstanbul'da Filistin'e Destek Yürüyüşü

İsrail'in Filistin'de 50 bin canı katletmesini protesto eden yüzlerce kişi, 308 sivil toplum kuruluşunun oluşturduğu Milli İrade Platformu tarafından organize edilen yürüyüş için İstanbul'da bir araya geldi.

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İstanbul'da Filistin'e Destek Yürüyüşü

Milli İrade Platformunca, Filistin'deki katliamın durdurulması amacıyla yaklaşık 400 sivil toplum kuruluşunun iştirakiyle Galata Köprüsü'nde düzenlenecek eylem için katılımcılar toplanmaya başladı.

İstanbul'da Filistin'e Destek Yürüyüşü - Resim : 1

Türkiye Gençlik Vakfının (TÜGVA) öncülüğünde, "Dünyayı uyandırıyoruz", "Dün Ayasofya, bugün Emevi, yarın Aksa" ve "Bir güneş doğuyor" sloganlarıyla yapılacak eyleme katılacaklar, Ayasofya, Sultanahmet, Fatih, Süleymaniye ve Eminönü Yeni Camisi'nde sabah namazını kıldı.

İstanbul'da Filistin'e Destek Yürüyüşü - Resim : 2

Filistin'deki katliamın durması için yapılan duaların ardından camilerin önündeki alanda toplanan vatandaşların ellerinde Türk ve Filistin bayrakları olduğu görüldü.

İstanbul'da Filistin'e Destek Yürüyüşü - Resim : 3

Namaz için Ayasofya-i Kebir Camii'nde yoğunluk oluşması nedeniyle görevliler vatandaşları Sultanahmet Camisi'ne yönlendirdi. Katılımcılar, eyleme katılmak için Galata Köprüsü'ne yürüyecek.

Kaynak: AA

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