İstanbul'da Feci Olay! Fenalaşıp Yere Düştü, Kafasının Üstünden Otomobil Geçti

İstanbul'da 64 yaşındaki bir adam, arkadaşlarıyla pastanede oturduğu sırada fenalaşarak yere düştü. Bu sırada sokaktan geçen otomobil yere düşen Hakan Yıldız isimli vatandaşın kafasının üstünden geçti.

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İstanbul'da Feci Olay! Fenalaşıp Yere Düştü, Kafasının Üstünden Otomobil Geçti

İstanbul Fatih'te, dün sabah saatlerinde Kocamustafapaşa Mahallesi'nde bulunan bir pastanede korku dolu anlar yaşandı. By pass operasyonu geçiren Hakan Yıldız isimli vatandaş, kontrol için hastaneye gitmeden önce arkadaşlarıyla pastaneye gitti. Arkadaşlarıyla oturan Yıldız, bir anda fenalaşarak oturduğu sandalyeden yere düştü. Bu sırada sokaktan geçen otomobil Yıldız'ın kafasının üzerinden geçti.

Panik içerisinde Yıldız'a müdahale etmek isteyen yakınları durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Ambulansla hastaneye kaldırılan Yıldız'ın vücudunda kırıklar olduğu ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Pastane çalışanlarından İlhan Arslan, "Sabah 07.00 sıralarında devamlı müşterilerimiz gelip dışarıda oturdular. Yakın zamanda by pass olan kişi baygınlık geçirip yola doğru düştü. O sırada geçen araç kafasının üzerinden geçti. Ben sonradan kendisini ziyarete gittim durumu iyiydi. Hayati tehlikesi yoktu. Korkunç bir sahneydi. Çok daha büyük zarar görebilirdi. Allah'a şükür şu an durumu iyi" dedi

Kaynak: DHA

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