İstanbul'da Faciaya Ramak Kala! Alev Topuna Döndü, Yolcular Son Anda İndi

İstanbul Okmeydanı'nda meydana gelen olayda iddiaya göre, seyir halindeki bir minibüsün motor kısmında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın minibüsün ön kısmını tamamen kapladı.

Aracın içerisinde bulunan yolcuları tahliye eden şoför, kendi çabasıyla yangını söndürmeye çalıştı. Ancak yangının büyümesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürede kontrol altına aldı.

Kaynak: İHA