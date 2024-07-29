İstanbul'da Faciaya Ramak Kala! Alev Topuna Döndü, Yolcular Son Anda İndi

İstanbul Okmeydanı'nda içi yolcu dolu olan bir minibüs seyir halindeyken alev topuna döndü. Yolcuların son anda indirilmesiyle olası bir facianın önüne geçilmiş oldu.

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İstanbul Okmeydanı'nda meydana gelen olayda iddiaya göre, seyir halindeki bir minibüsün motor kısmında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın minibüsün ön kısmını tamamen kapladı.

Aracın içerisinde bulunan yolcuları tahliye eden şoför, kendi çabasıyla yangını söndürmeye çalıştı. Ancak yangının büyümesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürede kontrol altına aldı.

Yangını Sigara İçerek İzledi!Yangını Sigara İçerek İzledi!Güncel

Kaynak: İHA

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