İstanbul'da Fabrika Yangını! Ekiplerin Müdahalesi Sürüyor

Avcılar Cinangir Mahallesi Güvercin Caddesi Beysan Sanayi Sitesi'nde elektrik panosu imalatı yapan fabrikada saat 22.15 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler binanın üst katında bulunan mobilya fabrikasına sıçardı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri olay yerinde geniş güvenlik önlemi alırken itfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

ÇÖKME MEYDANA GELDİ

Yangına İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı 16 takım ile 8 müfreze müdahale ediyor. Yaklaşık 3 bin 500 metrekare olduğu öğrenilen binada çıkan yangın nedeniyle bazı bölümlerinde çökmeler meydana geldi.

Kaynak: DHA