İstanbul'da Fabrika Yangını: 8 Saatte Kontrol Altına Alındı

Avcılar Cinangir Mahallesi Güvercin Caddesi Beysan Sanayi Sitesi'nde elektrik panosu imalatı yapan fabrikada saat 22.15 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler binanın üst katında bulunan mobilya fabrikasına sıçardı.

8 SAAT SONRA KONTROL ALTINA ALINDI

Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlem alırken, sağlık ekiplerinin de hazır beklediği görüldü. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 8 saatlik çalışması sonrası yangın kontrol altına alındı. Yangın sonrası herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmazken, bina içerisinde bulunan iş yerlerinde büyük çapta hasar meydana geldi.

Yangınla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA