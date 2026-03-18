İstanbul'da Eski Sevgili Kabusu: Pijamayla Evden Çıktı Pompalı Tüfekle Dehşet Saçtı

İstanbul Sultangazi'de, 42 yaşındaki Yağmur A., bir süre önce ayrıldığı sevgilisi C.G.'nin evine pompalı tüfekle gidip 5 el ateş açtı. Yağmur A.'nın pompalı tüfekle evinden çıktığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Şüpheli cezaevine gönderildi.

Olay, Uğur Mumcu Mahallesi'nde 14 Mart'ta gece saatlarinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir kişi C.G.'nin evine silahla ateş edip kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Ekiplerin incelemesinde eve 5 adet pompalı kartuş izi olduğu tespit edildi. Yapılan çalışmalarda saldırıyı Yağmur A.(42)'nin gerçekleştirdiği belirlendi. Yağmur A. evinde operasyonla gözaltına alındı.

Yağmur A.'nın pompalıyla evine ateş ettiği C.G. ile sevgili oldukları ve bir süre önce ayrıldıkları belirlendi. Adliyeye sevk edilen Yağmur A. tutuklandı. Öte yandan ikilinin arasında alacak meselesi olduğu öğrenildi.

EVİNDEN PİJAMAYLA ÇIKTI

Yağmur A'nın saldırı öncesi evinden pompalı tüfekle çıkıp, pijamayla C.G.'nin evine gittiği anlara ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı.

Kaynak: DHA

Hükümet Düğmeye Bastı! TBMM’den Tarihi Karar: Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor Tarihi Karar! Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor
Kürşad Zorlu'dan Nevruz Müjdesi! 'Resmi Tatil İçin Çalışmalar Sürüyor' Kürşad Zorlu'dan Nevruz Müjdesi! 'Resmi Tatil İçin Çalışmalar Sürüyor'
Fenerbahçe’de Beklenmedik Deprem! Tedesco’nun Çıkacağı Son Maçı Açıkladı: İşte Yerine Gelecek O İsim… Çıkacağı Son Maçı Açıkladı! İşte Yerine Gelecek İsim
İstanbullular Dikkat: Fatih'te Bazı Yollar Trafiğe Kapatılacak İstanbullular Dikkat, Bu Yollar Trafiğe Kapatılacak
Edremit'te Hayvan Katliamı: Çöplükte Onlarca Köpeğin Cansız Bedeni Bulundu Edremit'te Hayvan Katliamı: Çöplükte Onlarca Köpeğin Cansız Bedeni Bulundu
İltica Krizi Sonrası Rota Türkiye! İran Kadın Milli Takımı Iğdır’a İndi İltica Krizi Sonrası Rota Türkiye! İran Kadın Milli Takımı Iğdır’a İndi
Akın Gürlek'ten Özel'in 'Mal Varlığı' İddialarına Cevap: Muhittin Böcek'ten Aldığı Şeyi Gölgelemek İstiyor 'Muhittin Böcek'ten Aldığı Şeyi Gölgelemek İstiyor'
ABD, İsrail ve İran Savaşında 19'uncu Gün | İsrail: İran İstihbarat Bakanı Öldürüldü İsrail: İran İstihbarat Bakanı Öldürüldü
Beşik Gibi Sallandık! Üç İlde Birden Deprem Beşik Gibi Sallandık! Üç İlde Birden Deprem
Daha 24 Yaşındaydı... Lokantada Otururken Silah Çekip Vurdular Daha 24 Yaşındaydı... Lokantada Otururken Silah Çekip Vurdular
Benzine Zam: İşte Güncel Akaryakıt Fiyatları Benzine Zam: İşte Güncel Akaryakıt Fiyatları