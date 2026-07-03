İstanbul'da Erkekleri Taciz Eden Kadın Gözaltına Alındı

İstanbul'da sanal medyada paylaşılan görüntülerde iş yerlerine girerek erkeklere yönelik tacizde bulunduğu iddia edilen Z.E. (30), polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bazı sosyal medya platformlarında yer alan ve tepki çeken görüntüler üzerine harekete geçti. İş yerlerine girerek erkekleri taciz ettiği öne sürülen kadının yakalanması amacıyla çalışma başlatıldı. Yapılan incelemeler sonucunda kimliği tespit edilen Z.E. (30), dün gözaltına alındı.

Öte yandan emniyetten alınan bilgiye göre Z.E.'nin, 'Kişinin ruh halinde, enerjisinde, aktivite seviyesinde ve konsantrasyonunda aşırı zıtlıklar oluşturan kronik bir psikiyatrik rahatsızlık olan bipolar bozukluğu rahatsızlığı bulunduğu belirtildi. Z.E.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: DHA

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