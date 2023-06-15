İstanbul'da ele geçirildi: Dünyada sadece 6 tane var, biri Ronaldo'da
İstanbul'da uluslararası uyuşturucu kartelinin Türkiye bağlantılarına operasyon düzenlendi. Operasyonda bavul dolusu para, külçe altın, milyon dolarlık saatler ve altın kaplama silah ele geçirildi.
Uluslararası bir uyuşturucu kartelinin Türkiye'deki ayağına polis bir operasyon düzenledi. Dev operasyonda kartelin dünyada 6 milyar dolar, Türkiye'de de 1 milyar TL'lik varlığı tespit edildi. Aramalarda altın kaplama silahlar, milyonlarca TL'lik değerde özel tasarım saatler ve bavul dolusu paralar ele geçirildi.
MİLYARLARCA DOLARLIK UYUŞTURUCU TRAFİĞİNİ YÖNETİYOR
Bavul dolusu para, külçe altın, milyon dolarlık saatler ve altın kaplama silah... Hepsi dünyaca ünlü uyuşturucu baronunun kara kutusunun evinden çıktı. Joseph Johannes, milyarlarca dolarlık uyuşturucu trafiğini yönetiyor. Avrupa'nın en çok aranan isimler listesinde yer alanlardan biri.
6 MİLYAR DOLARLIK SERVETİ VAR
Uyuşturucu baronu, Hollanda ve Belçika'ya uyuşturucuyu Güney Amerika'dan getiriyordu. Tam 6 milyar dolarlık servete hükmediyordu.
Baron uyuşturucudan elde ettiği 1 milyar TL'yi ise Türkiye'deki adamlarına aklattı. Türkiye'deki bağlantıları Siirtli Naci lakaplı Naci Yılmaz ve kardeşi, bir de kara kutuları var. O da Abdullah Üstün idi.