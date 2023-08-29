İstanbul’da El Nino etkisi! Uzmanından sıcaklık uyarısı geldi: Ocak ayında kar yağmayacak

İklim değişikliği, küresel sıcaklık değerlerindeki artışın en önemli nedenini oluştururken, bu yıl mayıstan itibaren buna bir de El Nino etkisi eklendi. Prof. Dr. Kurnaz, El Nino’nun, Pasifik Okyanusu’ndaki suların normalden daha fazla ısınması anlamına geldiğini ve öncelikle okyanuslara kıyısı olan bölgelerde etkili olduğunu söyledi.