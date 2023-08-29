İstanbul’da El Nino etkisi! Uzmanından sıcaklık uyarısı geldi: Ocak ayında kar yağmayacak
Boğaziçi Üniversitesi İklim Değişikliği ve Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Levent Kurnaz, El Nino etkisi nedeniyle Türkiye’de eylül ayı sıcaklık ortalamasının normal değerlerin üzerinde olacağını söyledi.
Eylül’de İstanbul’da 25-26 derecelerin görüleceğini belirten Kurnaz, ocakta ise kentte kar yağışı beklemediklerini anlattı.
İklim değişikliği, küresel sıcaklık değerlerindeki artışın en önemli nedenini oluştururken, bu yıl mayıstan itibaren buna bir de El Nino etkisi eklendi. Prof. Dr. Kurnaz, El Nino’nun, Pasifik Okyanusu’ndaki suların normalden daha fazla ısınması anlamına geldiğini ve öncelikle okyanuslara kıyısı olan bölgelerde etkili olduğunu söyledi.
El Nino etkisinin ilk olarak Pasifik Okyanusu’nun batı tarafında, Japonya, Çin, Tayvan ve Avustralya’da görülmeye başlandığını aktaran Kurnaz, “Sonra ABD tarafında görülür, ardından Atlantik’e geçerek önce batısında, sonra doğusunda görülür ve yavaş yavaş bütün dünyaya yayılır. Bunun bütün dünyaya yayılması yaklaşık 3-4 ay sürer” dedi.
El Nino etkisinin Türkiye'de son 20 günde görülmeye başlandığı bilgisini veren Prof. Dr. Kurnaz, şöyle devam etti: