İstanbul'da Durdurulan Tırda Kilolarca Uyuşturucu Ele Geçirildi

Çatalca'da TEM Otoyolu gişelerinde durdurulan tırda 921 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonda 4 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler adliyeye sevk edildi.

İstanbul'da Durdurulan Tırda Kilolarca Uyuşturucu Ele Geçirildi

Çatalca Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde taşındığı değerlendirilen bir tırı takibe aldı.

Uzun süre devam teknik ve fiziki takibin ardından TIR, TEM Otoyolu Çatalca gişelerinde durduruldu. TIR’da yapılan aramalarda 915 parça halinde 921 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHA

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