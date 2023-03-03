'İstanbul'da duble tehlike var' dedi, alarm veren bölgeleri açıkladı

"İSTANBUL ÇEVRESİNDE DUBLE TEHLİKE VAR"

İstanbul ve çevresinde duble bir tehlike olduğunu ifade eden Prof. Dr. Ersoy, “Çünkü Marmara kıyılarını biz, kendimiz kazdık. Bu bölgede deprem olursa ‘nerede ne kadar yükseklikte bir dalga olur, ne tarafa gider’ gibi birçok senaryo var.