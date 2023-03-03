'İstanbul'da duble tehlike var' dedi, alarm veren bölgeleri açıkladı
Marmara depremi için İstanbul ve çevresinde "duble tehlike" yaşanabileceğine dikkat çeken Prof. Dr. Şükrü Ersoy, tsunami uyarısında bulundu. "Kıyılarını biz, kendimiz kazdık" diyen Ersoy, Marmara'da deniz kıyılarında yapılaşmanın akılcı olmadığını dile getirdi.
1’inci Bezmiâlem Uluslararası Afet Hemşireliği Sempozyumu’nda konuşan Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, Marmara’da meydana gelebilecek herhangi bir depremin tsunamiyi de beraberinde getirebileceğini belirterek, “Bu açıdan en potansiyel tehlike yeri Doğu Marmara’dır.
Çınarcık açığı ve Tuzla açıklarında tsunaminin yüksek olmasını sağlayacak koşullar var. Denizaltı heyelanları olabilecek potansiyel yerler orada fazla” açıklamasında bulundu.
"İSTANBUL ÇEVRESİNDE DUBLE TEHLİKE VAR"
İstanbul ve çevresinde duble bir tehlike olduğunu ifade eden Prof. Dr. Ersoy, “Çünkü Marmara kıyılarını biz, kendimiz kazdık. Bu bölgede deprem olursa ‘nerede ne kadar yükseklikte bir dalga olur, ne tarafa gider’ gibi birçok senaryo var.
Bu bakımdan da İstanbul çevresinde bir duble tehlike var. Deprem olduğunda eğer tsunami olursa insanlara ulaşma süresi 5-30 dakikadır. Bu süre de bir şeyler yapılabilmesi açısından fena değildir” dedi.