Devleti 38 milyon dolar zarara uğratmışlardı: Gözaltına alındılar

İstanbul’da Laleli Piyasası Kargo mallarını Romanya’daki paravan bir firmaya ihracat yapmış gibi göstererek devleti 38 milyon dolar zarara uğratan 5 şüpheli polisin operasyonuyla yakalandı.

Devleti 38 milyon dolar zarara uğratmışlardı: Gözaltına alındılar

Hayali İhracat gerçekleştiren şahısların firmaları gerçek bir ticari faaliyet olmadığı halde varmış gibi sahte fatura düzenlendiği, bu faturalarla özellikle Laleli Piyasası Kargo mallarının (kadın ve çocuk tekstil ürünü) ihracat malı gibi gösterildiği, bu şahısların kontrolünde olan ve paravan olarak kurulan Romanya ülkesindeki firmaya ihracat yapmış gibi gösterdikleri, Gümrük işlerini takip eden gümrük müşavirleri tarafından bu mallara uygun beyanname düzenlenerek ihracatın gerçekleştirildiği, böylece haksız KDV iadelerinin alındığı şeklinde faaliyet yürüttükleri tespit edilmiştir.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri hayali ihracat organizasyonu içerisinde yurt dışında bulunan paravan bir firma üzerinden hayali ihracat yapıldığının belirlenmesi üzerine olayın aydınlatılması ve şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Yurt dışında bulunan firmaya Türkiye’den herhangi bir ihracat işlemi yapılmadığı tespit edilmesi üzerine Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile iletişime geçildi. İnceleme sonucu düzenlenen faturaların ve kurulan firmaların sahte olduklarına ve hayali

ihracatta kullanıldıklarına dair hazırlanan uzman raporu ile eldeki verilerin birleştirilmesi sonucu devleti haksız yere yaklaşık 38 milyon dolar zarara uğratan şüpheli şahısların hayali ihracat faaliyetleri ortaya çıkarıldı. 20 Temmuz’da İstanbul’da 7 adreste eş zamanlı yapılan operasyonda 3 şirket yetkilisi, 1 aracı, 1 serbest gümrük müşaviri yakalanırken, malvarlıklarına tedbir konuldu.

HAYALİ İHRACATIN DETAYLARI ORTAYA ÇIKTI

Hayali ihracat gerçekleştiren şahısların firmaları gerçek bir ticari faaliyet olmadığı halde varmış gibi sahte fatura düzenlendiği, bu faturalarla özellikle Laleli Piyasası Kargo mallarının özellikle kadın ve çocuk tekstil ürünlerinin ihracat malı gibi gösterildiği belirlendi. Ayrıca bu şahısların kontrolünde olan ve paravan olarak kurulan Romanya’daki firmaya ihracat yapmış gibi gösterdikleri, gümrük işlerini takip eden müşavirler tarafından bu mallara uygun beyanname düzenlenerek ihracatın gerçekleştirildiği, böylece haksız KDV iadelerinin alındığı tespit edildi.

Kaynak: İHA

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