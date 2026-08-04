İstanbul’da Dev Su Kesintisi: 8 İlçede Saatlerce Musluklar Akmayacak

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İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), içme suyu altyapısını güçlendirmek ve şebeke hatlarını yenilemek amacıyla 5 ve 6 Ağustos 2026 tarihlerinde İstanbul'un her iki yakasındaki 8 ilçede planlı su kesintisine gidileceğini duyurdu. Kurumdan yapılan resmi açıklamaya göre, Osmangazi Terfi Merkezi ve Ümraniye ana isale hattındaki revizyon çalışmaları nedeniyle geçici olarak devre dışı bırakılacak hatlardan ötürü, belirlenen mahallelerde 14 ile 20 saat arasında su tedariki sağlanamayacak.

AVRUPA YAKASI’NDA 20 SAATLİK KESİNTİ

İSKİ'nin açıklamasına göre, Avrupa Yakası'nın su tedarikinde kritik öneme sahip olan Osmangazi Terfi Merkezi’nde kapsamlı revizyon çalışmaları ve arızalı ana vananın yenilenmesi işlemleri yürütülecek. Bu nedenle ana isale hattı geçici olarak kapatılacak. Kesinti, 5 Ağustos Çarşamba günü saat 23.00’te başlayıp 6 Ağustos Perşembe günü saat 19.00’a kadar sürecek.

20 saatlik planlı kesintiden etkilenecek ilçe ve mahalleler şu şekilde:

Arnavutköy: İmrahor, Yavuz Selim, Mareşal Fevzi Çakmak, İslambey, Fatih, Adnan Menderes, Harraççı, Sazlıbosna, Karlıbayır, Hacımaşlı, Taşoluk, Mehmet Akif Ersoy, Çilingir, Tayakadın, Balaban, Boyalık, Baklalı, Yeniköy, Terkos, Karaburun, Nene Hatun, Mustafa Kemal Paşa, Anadolu, Arnavutköy Merkez, Boğazköy İstiklal, Yunus Emre, Hicret, Atatürk, Mavigöl, Bolluca, Yeşilbayır, Deliklikaya, Ömerli, Hadımköy, Dursunköy ve Hastane Mahalleleri.

İmrahor, Yavuz Selim, Mareşal Fevzi Çakmak, İslambey, Fatih, Adnan Menderes, Harraççı, Sazlıbosna, Karlıbayır, Hacımaşlı, Taşoluk, Mehmet Akif Ersoy, Çilingir, Tayakadın, Balaban, Boyalık, Baklalı, Yeniköy, Terkos, Karaburun, Nene Hatun, Mustafa Kemal Paşa, Anadolu, Arnavutköy Merkez, Boğazköy İstiklal, Yunus Emre, Hicret, Atatürk, Mavigöl, Bolluca, Yeşilbayır, Deliklikaya, Ömerli, Hadımköy, Dursunköy ve Hastane Mahalleleri. Büyükçekmece: Karaağaç Mahallesi.

Karaağaç Mahallesi. Çatalca: Nakkaş ve Bahşayiş Mahalleleri.

Nakkaş ve Bahşayiş Mahalleleri. Eyüpsultan: Ağaçlı, Odayeri, Işıklar, İhsaniye ve Akpınar Mahalleleri.

Ağaçlı, Odayeri, Işıklar, İhsaniye ve Akpınar Mahalleleri. Avcılar: Mustafa Kemal Paşa, Üniversite, Cihangir, Merkez, Firuzköy ve Yeşilkent Mahalleleri.

Mustafa Kemal Paşa, Üniversite, Cihangir, Merkez, Firuzköy ve Yeşilkent Mahalleleri. Başakşehir: Bahçeşehir 1. Kısım ve Bahçeşehir 2. Kısım Mahalleleri.

Bahçeşehir 1. Kısım ve Bahçeşehir 2. Kısım Mahalleleri. Esenyurt: Koza, Aşık Veysel, Esenkent, Orhan Gazi, Turgut Özal, Namık Kemal, Saadetdere, Zafer, Akşemseddin, İncirtepe, Yunus Emre, İnönü, Üçevler, Fatih, Sultaniye, Balıkyolu, Yenikent, Çınar, Örnek, Süleymaniye, Selahaddin Eyyubi, Ardıçlı, Merkez, Talatpaşa, Pınar, Akevler ve Mehterçeşme Mahalleleri.

ANADOLU YAKASI’NDA ÜMRANİYE HATTI YENİLENİYOR

Aynı dönemde Anadolu Yakası'nda da temiz su ihtiyacını karşılayan isale hatlarında iyileştirme mesaisi yapılacak. Ümraniye ilçesinin içme suyu altyapısını güçlendirecek revizyon çalışmaları nedeniyle 5 Ağustos Çarşamba günü saat 22.00 ile 6 Ağustos Perşembe günü saat 12.00 arasında yaklaşık 14 saat boyunca şebekeye su verilemeyecek.

Ümraniye'de kesintiden etkilenecek 9 mahalle şunlar:

Şerifali, Tatlısu, Mehmet Akif, Yukarı Dudullu, Altınşehir, Tepeüstü, Çakmak, Çamlık ve Ihlamurkuyu Mahalleleri.

İSKİ'DEN VATANDAŞLARA ÖNLEM ÇAĞRISI

Yürütülecek geniş çaplı altyapı müdahaleleri süresince vatandaşların mağduriyet yaşamaması adına gerekli önlemleri almaları istendi. İSKİ yetkilileri, su tedarikinin kesinti bitiş saatlerinin ardından şebeke basıncının durumuna göre kademeli olarak normale döneceğini hatırlatarak, suyun tasarruflu kullanılması noktasında çağrıda bulundu.

Kaynak: ANKA