İstanbul'da Dehşete Düşüren Olay! Bebeklerini Metruk Binaya Bırakıp Madde Kullandılar

Türkiye'de çocuklara yönelik şiddet ve istismar gündemden düşmezken, İstanbul'da yaşanan bir olay daha çocukların sağlık ve güvenliği konusunda endişeleri artırdı. Avcılar ilçesinin Denizköşkler Mahallesi'nde 25 gün önce Bahar K. ve Çetin G.’nin evlilik dışı bebekleri oldu. Madde bağımlısı olduğu söylenen şahıslar, bebekle gittikleri metruk binada uyuşturucu kullanmaya devam etti.

BEBEK HASTANEYE KALDIRILDI

Durumu gören çevredeki vatandaşlar polise haber verdi. Olay yerine giden polis ekipleri bina içerisinde 2 şahıs ve bebeği buldu. Baygın halde bulunan bebek için ambulans çağrıldı. Ambulans ile hastaneye kaldırılan bebek devlet korumasına alındı.

Polis ekiplerince gözaltına alınan 2 şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA