İstanbul'da Dehşet Anları: Eşini Vurup Kendini İş Yerine Kilitledi

Gaziosmanpaşa'da bir yufkacının önünde eşine silahla ateş eden kişi, iş yerinin içine girdi. Olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edilirken, ağır yaralanan kadın ambulansla hastaneye götürüldü. İş yeri içerisinde silahını kendi başına dayayan kişiyi, müzakereci polis ikna etmeye çalışıyor.

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İstanbul Gaziosmanpaşa’da bir kişi, iş yerinin önünde eşine silahla ateş ederek ağır yaraladı.

ERKEĞİ İKNA ETME ÇABALARI SÜRÜYOR

Yaralı kadın ambulansla hastaneye kaldırılırken, iş yerine girerek silahı başına dayayan şüpheliyi ikna etmek için müzakereci polislerin çalışması sürüyor. Bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

İstanbul'da Dehşet Anları: Eşini Vurup Kendini İş Yerine Kilitledi - Resim : 1

'POLİSLERİ GÖRÜNCE 3 EL DAHA ATEŞ ETTİ'

Olayı gören Semih Küçük, “Sokağın başında arkadaşımı bekliyordum. Vuran adam minibüsün arkasındaydı. Minibüs almayınca taksiye binmeye çalıştı. Minibüs biraz ilerleyip kapıyı açınca adam bindi. Sesler gelmeye başlayınca taciz benzeri bir şey var sanarak biraz yaklaştım. Minibüsten herkesin indiğini görünce elindeki silahı gördüm. Görünce ben de uzaklaştım. Kadın minibüsten inip dükkana gittikten sonra adam da peşinden girdi. Kadına içeride ateş etti, yufkacıda çalışan ablamızı dışarı çıkardı. 15 dakika sonra kadın da sürüne sürüne dışarı geldi. Polislerin geldiğini görünce üç el daha ateş etti. Sonra da içeri kaçtı. Polisler hâlâ ikna etmeye çalışıyor. Silah muhtemelen kuru sıkıydı. Biz yerde kan veya yara görmedik ama şu anda öldü diyorlar” dedi.

Kaynak: DHA

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Erkek Şiddeti Kadın cinayetleri
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