İstanbul'da çocuk istismarı skandalı: 13 yaşındaki çocuğa şantaj yapıp istismarda bulundular

Ağabeyi cinayet suçundan cezaevinde olan 13 yaşındaki A.A. önce okul arkadaşı tarafından cinsel istismara uğrayarak kayda alındı. Söz konusu görüntüler bir ilçeye yayıldı. Tam 15 kişi çocuğa "Görüntüleri ağabeyine izletiriz. Abin cezaevinden kaçar seni öldürür" diyerek şantaj yaptı, istismar etti.



haltv.com.tr'den Seyhan Avşar'ın aktardığına göre; Ağabeyi cinayet suçundan cezaevine giren 13 yaşındaki 8. sınıf öğrencisi A.A, 2010 yılının Ekim ayında okuldan arkadaşı Hasret Vural tarafından evlerine davet etti. Vural'ın arkadaşı Tunahan Keskin de onlara eşlik etti. Eve gittiklerinde Vural, A.A'ya istismarda bulunmaya çalıştı. İstismar anları ise Vural'ın yanında götürdüğü Tunahan Keskin tarafından anbean kayda alındı. Vural'ın elinden kurtulan A.A. götürüldüğü evden kaçarak yaşadığı evine döndü.

GÖRÜNTÜLERLE TEHDİT EDİP ORMANLIK ALANA GÖTÜRDÜLER

Olayın ardından A.A., daha önceden tanışıklığı olan Oğuzhan Koç isimli kişiyle karşılaştı. Koç, "Hasret ile ne yaptınız? Benim elimde videonuz var. Hasret herkese anlatacakmış. Ailene söyleyecek. Ailen de seni öldürür. Bunu durduracak tek kişi benim. Ancak bir şartım var. Bunu yaparsan olacakları engellerim" diyerek çocuğu Sultanbeyli'deki ormanlık bir alana götürdü. Bir süre sonra Koç'un arkadaşı Recep Özgül geldi ve burada A.A. ikisi tarafından cinsel saldırıya uğradı.

"VİDEOLARINI İZLEDİM, BENİMLE DE BİRLİKTE OLMAN LAZIM"

Yaşadıklarını kimseye anlatamayan A.A.'nın yanına bir hafta sonra Mücahit Ertürk isimli genç geldi. Ertürk, "Videolarını izledim. Oğuz ile de beraber olmuşsun. Benimle de birlikte olman lazım. Yoksa o videoyu ailenin kapısının önüne koyarım" dedi. Ertürk yanına iki arkadaşını daha aldı. A.A. iki gün boyunca bu kişilerin istismarına uğradı. İstismar edenlerden biri ise mahalle muhtarının oğlu Yusuf Çetin'di.

Bir okul çıkışına sınıf arkadaşının ağabeyi olan Burak Bayar geldi. Aynı tehditlere maruz kalan A.A. Bayar'ın da istismarına uğradı. A.A. için karanlık günler bitmiyordu. 1 yıldır tanıdığı ve tanımadığı birçok kişinin istismarına maruz kalıyordu. Bir gün yolda yürürken önü bir araba tarafından kesildi. Araçtan Fatih Akman isimli kişi çıktı. A.A.'yı zorla araca bindirdi. Sultanbeyli'deki sanayiye götürdü. Arkadaşlarıyla beraber istismar etti.

LİSEDE DE ŞANTAJLA İSTİSMARA UĞRADI

Liseye başlayan A.A.'nnı uğradığı şantaj burada da devam etti. Hiç tanımadığı kişiler yanına gelerek söz konusu videoyu bildiklerini söyleyerek tehdit ettiler. A.A. bu kez Sultanbeyli Kız Teknik ve Meslek Lisesi'nin bir sınıfında 5 ayrı kişi tarafından cinsel istismara uğradı.

Yaşadıkları dayanılmaz hale gelen A.A., Sultanbeyli Emniyet Müdürlüğü'ne giderek yaşadıklarını anlattı.

15 KİŞİ HAKKINDA DAVA AÇILDI

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı 15 kişi hakkında "Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" ve "Çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçundan dava açıldı. Yargılama İstanbul Anadolu 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. 2 sanık beraat ederken, diğer sanıklara çeşitli oranlarda hapis cezası verildi. Ancak İstinaf mahkemesi dosyayı esastan bozdu. Sanıklar yeniden yargılanıyor.