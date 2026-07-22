İstanbul'da Çekirge İstilası İddiaları Gerçek mi? 'Onlar Bizim Dostumuz'

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Son günlerde sosyal medya platformlarında İstanbul ve Trakya genelinde bir "çekirge istilası" yaşandığına dair ortaya atılan iddialar, tarım otoriteleri tarafından yalanlandı. İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Suat Parıldar, müdürlük yerleşkesinde düzenlediği basın toplantısında, kamuoyunda infial yaratan paylaşımlara açıklık getirdi.

'İSTİLA SÖZ KONUSU DEĞİL, ÇİFTÇİMİZİN ZARARI YOK'

İstanbul'un 16 milyonu aşan nüfusunun yanında 750 bin dekara yakın aktif tarım arazisine sahip olduğunu hatırlatan Parıldar, sahadaki ekiplerin 7 gün 24 saat kontrol gerçekleştirdiğini belirtti.

Parıldar, "İstanbul'umuzda halihazırda herhangi bir çekirge istilasından bahsetmek mümkün değil. Kaldı ki sadece İstanbul'da değil, biz bu çalışmaları yaparken özellikle Çanakkale'den başlayarak Çanakkale, Tekirdağ, Edirne, Kırklareli bütün il müdürlerimizle ve orada bulunan Tarım ve Orman Bakanlığımıza bağlı il, ilçe müdürlüğünde görevli teknik personel arkadaşlarımızla sahada 7 gün/24 saat kontrol, izleme yapıyoruz" dedi.

'HER ÇEKİRGE ZARARLI DEĞİLDİR, ONLAR BİZİM DOSTUMUZ'

Çekirgelerin bölgenin, doğanın, doğal yapının öz evlatları olduğunu söyleyen Parıldar, şunları kaydetti:

"Farklı bölgelerden gelen çekirgeler şu anda söz konusu değil. Her gördüğümüz çekirgeyi de 'zararlı böcek, zararlı çekirge' diye tanımlamamız da ciddi bir hata. Bazı türleri vardır çekirgelerin, bizim dostumuz olan çekirgelerdir. Özellikle zararlılarla, börtü böceklerle beslenerek aynı zamanda da doğanın kendi dengesini bulmasında da çok ciddi bir faktördür. Gördüğümüz çekirgeleri de 'zararlı çekirgeler' diye onları yaftalayıp, onlarla hemen 'nasıl mücadele ederiz, nasıl ortadan kaldırırız, nasıl yok ederiz?' gibi hatalı bir uygulamaya düşersek asıl biz doğal dengeyi bozmuş oluruz."

NEDEN EVLERDE VE BALKONLARDA GÖRÜLÜYORLAR?

Suat Parıldar, söz konusu çekirgelerin İstanbul'da bazı ilçelerde daha yoğun görülmesine yönelik soruyu, şöyle yanıtladı:

"Doğanın içerisine bir miktar da bizler müdahil oluyoruz. Yaşam alanlarımızla, ormanla, tarım alanlarıyla iç içe yaşayarak. Dolayısıyla aslında onların doğal yaşam alanlarına bizler de yaklaşmış oluyoruz. Gerek sıcaklık artışlarında gerek ışık etkisiyle de zaman zaman bizim yaşam alanlarımız olan evlerimizde, balkonlarımızda bu doğa dostu canlıları görmemiz mümkün olabiliyor.

Aslında popülasyonda bir değişiklik yok ama dönemsel, iklimsel verilerle beraber zaman içerisinde, doğa içerisinde üreme dönemlerini de dikkate alarak ufak tefek değişiklikler olabiliyor. Avrupa Yakası'nda görmemizin nedeni de 750 bin dekarlık tarımsal üretim alanlarımızın büyük çoğunluğunun Silivri, Çatalca ve Arnavutköy civarında olduğunu da birlikte değerlendirirsek doğal olarak orada görmemiz kuvvetle muhtemel. Popülasyonda ciddi bir artış, doğanın dengesini bozacak bir müdahale gerektiren durum, herhangi bir sorunumuz yok."

Kaynak: AA