İstanbul'da Çamurlu Su Alarmı! Nedeni Belli Oldu

İstanbul’da bazı bölgelerde musluklardan çamurlu su akması üzerine İSKİ'den açıklama geldi. Bulanıklığın isale hattındaki çalışmalardan kaynaklandığı ve sağlık riski taşımadığı belirtildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), kentte bazı bölgelerde musluklardan çamurlu su akmasıyla ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Kurum, su rengindeki geçici bulanıklığın, Ömerli İçme Suyu Arıtma Tesisi ile Çamlıca Depo arasındaki isale hatlarında yürütülen operasyonel çalışmalardan kaynaklandığını bildirdi.

'KISA SÜREDE NORMALE DÖNECEK'

Açıklamada, söz konusu hatlardan beslenen abonelerde kısa süreli bulanıklık gözlendiği belirtilerek, "İlgili birimlerimiz sahada gerekli deşarj işlemlerini gerçekleştirmekte olup su kalitesinin kısa sürede normale dönmesi beklenmektedir" ifadelerine yer verildi. Açıklamada ayrıca bulanıklığın sağlık açısından herhangi bir risk oluşturmadığı vurgulandı. Çalışmaların tamamlanmasının ardından şebekedeki suyun yeniden standart değerlere ulaşacağı kaydedildi.

Kaynak: Haber Merkezi

