İstanbul'da büyük elektrik kesintisi: 23 ilçe karanlığa gömülecek, bu ilçelerde yaşayanlar dikkat!
İstanbul'da Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) tarafından yapılacak olan çalışmalar kapsamında 8 Ağustos Salı günü 23 ilçede elektrik kesintisi yapılacak.
ARNAVUTKÖY
NO: 34975637
İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ATATÜRK mah BEŞİKÇİ, GELİBOLU, KÖRFEZ, NİHAN, ZERDA, ZEYNEP, ŞİRİNDERE sk / BOĞAZKÖY İSTİKLAL mah 30 AĞUSTOS, FALİH RIFKI ATAY sk / YUNUS EMRE mah 30 AĞUSTOS, ANI, ATLIHAN, AYŞİN, BAHADDİN, BAĞLIK, BAĞÇEŞME, BEYAZ GÜL, BEYZADE, BİROL, BİÇER, CİHANMERT, ELİAÇIK, FISTIKLIKÖŞK, GÜLDEFNE, GÜRSES, HÜMA, KESKİN, KUBBE, KUYUMCULAR, MÜCAHİT, MÜJDAT, MÜSTESNA, NAMIK, NEBİ, NECİP FAZIL, OKUL YOLU, OYLUM, PANAROMA, PETROL, PÜRÇEK, SERAY, SOYDAŞ, TEKKE, TUANA, YAREN, YASİN, YAVUZAY, YEMİŞ, YENİDOĞAN, YÜCEDAĞ, YÜCEL, ZEKİ, ŞECAAT, ŞİRİNDERE sk // GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah 308. sk bölgelerinde 08/08/2023 01:00:00 - 08/08/2023 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 34971636
İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-BALABAN mah AKYILDIZ, AVCI, BALABAN CAMİİ, BALABAN PARKI, BOYALIK, BUSE, EMİNBEY, FİRDEVS, HARMANLAR, IRMAK, KARA ÇINAR, KARTAL, KUFALI, MEHMETÇİK, MEŞE, PENÇE, PROF. METİN TUFAN ER, SOLAK AĞA, YALI, YONCALIK, ÇAĞDAŞ, ÇEMENZAR, ŞEN sk / BOYALIK mah BOYALIK, KUFALI sk bölgelerinde 08/08/2023 09:00:00 - 08/08/2023 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 34972532
İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-BALABAN mah AKYILDIZ, AVCI, BALABAN CAMİİ, BALABAN PARKI, BOYALIK, BUSE, EMİNBEY, FİRDEVS, HARMANLAR, IRMAK, KARA ÇINAR, KARTAL, KUFALI, MEHMETÇİK, MEŞE, PENÇE, PROF. METİN TUFAN ER, SOLAK AĞA, YALI, YONCALIK, ÇAĞDAŞ, ÇEMENZAR, ŞEN sk / BOYALIK mah AHUDUDU, AKKOYUN, BEŞTEPE, BOYALIK, BİLHAN, CEVİZLİK, DEFİNE, DURUSU PARK, ERİKLİ, FINDIKDERE, GARDENYA, GÜNEBAKAN, ILGIN, KENDİR, KUFALI, MELTEM, OĞUZER, SANCAK, SÖĞÜTLÜ, TAYAKADIN-YASSIÖREN, TAŞKAYNAK, TAŞKÖPRÜ, TÜRKMEN YOLU, ZENCEFİL, ÖZYURT, İLKYAZ sk / YASSIÖREN mah AKPINAR, BELKIZ, BESTENİGAR, BOĞAZKALE, BULUŞ, CUMHUR, DUMANKAYA, DİCLE, EDAGÜL, ESKİ EDİRNE ASFALTI, GÜZİDE, HADIMKÖY, KAPAKLI, KIŞ, KULA, KUZU, KÜÇÜK DERE, LEYLAK, NURİ KUYU, SEL, UZUNSELVİ, ŞEHİTLİK sk // SULTANGAZİ ilce MERKEZ-CEBECİ mah 2558. sk bölgelerinde 08/08/2023 09:00:00 - 08/08/2023 10:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 34975605
İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-BALABAN mah AKYILDIZ, AVCI, BALABAN CAMİİ, BALABAN PARKI, BOYALIK, BUSE, EMİNBEY, FİRDEVS, HARMANLAR, IRMAK, KARA ÇINAR, KARTAL, KUFALI, MEHMETÇİK, MEŞE, PENÇE, PROF. METİN TUFAN ER, SOLAK AĞA, YALI, YONCALIK, ÇAĞDAŞ, ÇEMENZAR, ŞEN sk / BOYALIK mah AHUDUDU, AKKOYUN, BEŞTEPE, BOYALIK, BİLHAN, CEVİZLİK, DEFİNE, DURUSU PARK, ERİKLİ, FINDIKDERE, GARDENYA, GÜNEBAKAN, ILGIN, KENDİR, KUFALI, MELTEM, OĞUZER, SANCAK, SÖĞÜTLÜ, TAYAKADIN-YASSIÖREN, TAŞKAYNAK, TAŞKÖPRÜ, TÜRKMEN YOLU, ZENCEFİL, ÖZYURT, İLKYAZ sk / YASSIÖREN mah AKPINAR, BELKIZ, BESTENİGAR, BOĞAZKALE, BULUŞ, CUMHUR, DUMANKAYA, DİCLE, EDAGÜL, ESKİ EDİRNE ASFALTI, GÜZİDE, HADIMKÖY, KAPAKLI, KIŞ, KULA, KUZU, KÜÇÜK DERE, LEYLAK, NURİ KUYU, SEL, UZUNSELVİ, ŞEHİTLİK sk // SULTANGAZİ ilce MERKEZ-CEBECİ mah 2558. sk bölgelerinde 08/08/2023 12:30:00 - 08/08/2023 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 34975613
İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-MUSTAFA KEMAL PAŞA mah ESKİ EDİRNE ASFALTI sk bölgelerinde 08/08/2023 13:00:00 - 08/08/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BAĞCILAR
NO: 34974980
İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah 103., 104., 105., 106., 107., 108., 110., 111., 112., 113., 114., 115., 140., 147., 148., 149., 150., 151., 152., 160., 161., GAZİ OSMAN PAŞA, MAHMUTBEY, YILDIRIM BEYAZIT sk bölgelerinde 08/08/2023 09:00:00 - 08/08/2023 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BAHÇELİEVLER
NO: 34971409
İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah AHMET YESEVİ, DUMLUPINAR, SÜMBÜL, TEKİN sk / ZAFER mah ÇINAR 1 sk bölgelerinde 08/08/2023 00:00:00 - 08/08/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 34971408
İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-ZAFER mah BAHARGÜLÜ, ÇINAR 1 sk bölgelerinde 08/08/2023 00:00:00 - 08/08/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 34971407
İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah YILDIRIM BEYAZIT sk / ZAFER mah BAHARGÜLLÜ, YILDIRIM BEYAZIT, ÇALIŞLAR sk bölgelerinde 08/08/2023 00:00:00 - 08/08/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 34975545
İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah ALİ RIZA KUZUCAN, AÇIK, BAĞCILAR, TUNÇDAL YÜZATLI, VİTAEVLERİ, YİĞİT 3, ZEKİ KARSAN, ŞEHİT PİLOT RASİM İŞERİ sk // GÜNGÖREN ilce MERKEZ-HAZNEDAR mah ARDA, BAHÇE, BAĞCILAR, BURCU, BİROL, MERİÇ, PANAYIR, PARMAK, SEYRAN, ÇAPA, İLKYUVA sk bölgelerinde 08/08/2023 02:00:00 - 08/08/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 34976057
İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah FERİT SELİMPAŞA, FEVZİ ÇAKMAK, GÜLTER HANIM, GÜZİDE HANIM, ÇÖRE OTU, İLİM sk bölgelerinde 08/08/2023 09:00:00 - 08/08/2023 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 34976060
İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah TALATPAŞA, ZİYAPAŞA, İSMAİLPAŞA sk bölgelerinde 08/08/2023 10:00:00 - 08/08/2023 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BAKIRKÖY
NO: 34975511
İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-CEVİZLİK mah İSTANBUL sk / YENİMAHALLE mah 10 TEMMUZ sk / YEŞİLKÖY mah AHMET TANER KIŞLALI sk // ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-BEŞTELSİZ mah 113/2., 114., 114. ARALIK, 308., SEMİHA ŞAKİR sk / VELİEFENDİ mah 114., 291., 292., 75/3., 75/3A, 75/4., 75/5., 75/5. ARA, SAHA YOLU, SEMİHA ŞAKİR sk bölgelerinde 08/08/2023 08:30:00 - 08/08/2023 17:30:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 34975509
İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-SAKIZAĞACI mah CEVİZLİ YALI, TAYYARE MEYDANI sk bölgelerinde 08/08/2023 08:30:00 - 08/08/2023 17:30:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 34975510
İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-YEŞİLKÖY mah ANDAÇ, ARGIT, KULÜP, YEŞİLKÖY İSTANBUL sk bölgelerinde 08/08/2023 08:30:00 - 08/08/2023 17:30:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.