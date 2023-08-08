İstanbul'da büyük elektrik kesintisi: 23 ilçe karanlığa gömülecek, bu ilçelerde yaşayanlar dikkat!

BAHÇELİEVLER

NO: 34971409

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah AHMET YESEVİ, DUMLUPINAR, SÜMBÜL, TEKİN sk / ZAFER mah ÇINAR 1 sk bölgelerinde 08/08/2023 00:00:00 - 08/08/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34971408

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-ZAFER mah BAHARGÜLÜ, ÇINAR 1 sk bölgelerinde 08/08/2023 00:00:00 - 08/08/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34971407

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah YILDIRIM BEYAZIT sk / ZAFER mah BAHARGÜLLÜ, YILDIRIM BEYAZIT, ÇALIŞLAR sk bölgelerinde 08/08/2023 00:00:00 - 08/08/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34975545

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah ALİ RIZA KUZUCAN, AÇIK, BAĞCILAR, TUNÇDAL YÜZATLI, VİTAEVLERİ, YİĞİT 3, ZEKİ KARSAN, ŞEHİT PİLOT RASİM İŞERİ sk // GÜNGÖREN ilce MERKEZ-HAZNEDAR mah ARDA, BAHÇE, BAĞCILAR, BURCU, BİROL, MERİÇ, PANAYIR, PARMAK, SEYRAN, ÇAPA, İLKYUVA sk bölgelerinde 08/08/2023 02:00:00 - 08/08/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34976057

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah FERİT SELİMPAŞA, FEVZİ ÇAKMAK, GÜLTER HANIM, GÜZİDE HANIM, ÇÖRE OTU, İLİM sk bölgelerinde 08/08/2023 09:00:00 - 08/08/2023 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34976060

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah TALATPAŞA, ZİYAPAŞA, İSMAİLPAŞA sk bölgelerinde 08/08/2023 10:00:00 - 08/08/2023 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.