İstanbul'da Bu Seferler Yapılamıyor

Metroİstanbul sosyal medya hesabından yaptığı bir duyuruyla, T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda güzergah üzerinden yapılan eylem nedeniyle seferlerde aksamaların yaşandığını açıkladı.

Emniyet güçlerinin bu kararı aldığını belirten Metroİstanbul, eylem süresince seferlerin Kabataş-Sirkeci ve Yusufbaşa-Bağcılar istasyonları arasında yapılacağını duyurdu.

#MetroDuyuru #T1

Beyazıt-Eminönü güzergahında yapılan yürüyüş nedeniyle emniyet güçlerinin kararı doğrultusunda; T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda seferler Kabataş-Sirkeci ve Yusufpaşa-Bağcılar istasyonları arasında yapılmaktadır. — Metro İstanbul (@metroistanbul) October 12, 2024

Kaynak: Gerçek Gündem