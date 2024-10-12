İstanbul'da Bu Seferler Yapılamıyor
Metroİstanbul, emniyet güçleri tarafından alınan karar doğrultusunda; T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda seferler Kabataş-Sirkeci ve Yusufpaşa-Bağcılar istasyonları arasında yapıldığını duyurdu.
Metroİstanbul sosyal medya hesabından yaptığı bir duyuruyla, T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda güzergah üzerinden yapılan eylem nedeniyle seferlerde aksamaların yaşandığını açıkladı.
Emniyet güçlerinin bu kararı aldığını belirten Metroİstanbul, eylem süresince seferlerin Kabataş-Sirkeci ve Yusufbaşa-Bağcılar istasyonları arasında yapılacağını duyurdu.
#MetroDuyuru #T1— Metro İstanbul (@metroistanbul) October 12, 2024
Beyazıt-Eminönü güzergahında yapılan yürüyüş nedeniyle emniyet güçlerinin kararı doğrultusunda; T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda seferler Kabataş-Sirkeci ve Yusufpaşa-Bağcılar istasyonları arasında yapılmaktadır.
Kaynak: Gerçek Gündem
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