İstanbul'da Bu Seferler Yapılamıyor

Metroİstanbul, emniyet güçleri tarafından alınan karar doğrultusunda; T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda seferler Kabataş-Sirkeci ve Yusufpaşa-Bağcılar istasyonları arasında yapıldığını duyurdu.

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İstanbul'da Bu Seferler Yapılamıyor

Metroİstanbul sosyal medya hesabından yaptığı bir duyuruyla, T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda güzergah üzerinden yapılan eylem nedeniyle seferlerde aksamaların yaşandığını açıkladı.

Emniyet güçlerinin bu kararı aldığını belirten Metroİstanbul, eylem süresince seferlerin Kabataş-Sirkeci ve Yusufbaşa-Bağcılar istasyonları arasında yapılacağını duyurdu.

Kaynak: Gerçek Gündem

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