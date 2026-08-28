İstanbul'da Bitişik Binalarda Çatı Yangını

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Yangın, 13.30 sıralarında Avcılar Tahtakale Mahallesi Anıt sokakta bulunan bir binanın çatısında başladı.

YAN BİNAYA SIÇRADI

Kısa sürede tüm çatıyı saran ve yan binanın çatısını da kaplayan alevleri gören çevredeki vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi. Metrelerce yükseğe ulaşan dumanlar mahallede paniğe neden olurken, çevre ilçelerden de görüldü.

EKİPLERİN MÜDAHALESİYLE KONTROL ALTINA ALINDI

Kısa sürede olay yerinde gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına alırken, binalarda soğutma çalışmaları devam ediyor.

Yangında, herhangi bir can kaybı ve yaralanma olmadığı öğrenildi.

Kaynak: DHA-İHA