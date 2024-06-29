İstanbul'da bir iş yerine silahlı saldırı!

Tuzla’da bir şahıs aralarında husumet bulunan bir kişinin dükkanına silahla saldırdı. Saldırı sonucu dükkan sahibi ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Son Güncelleme:
İstanbul'da bir iş yerine silahlı saldırı!

Olay 23.00 sıralarında Tuzla'da Şifa Mahallesi İnönü Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre silahlı saldırgan aralarında husumet bulunan İbrahim Türk’ün dükkanının önüne geldi. Saldırgan burada bağırarak İbrahim Türk’ü dışarı çağırdı. İbrahim Türk’ün dışarı çıkmaması üzerine saldırgan dükkana rastgele ateş açtı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Silahlı saldırı sonucu ağır yaralanan İbrahim Türk olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Pendik Marmara Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Türk’ün hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken polis ekipleri saldırının ardından kaçan şahsı yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: İHA

Etiketler
Tuzla Saldırı
Son Güncelleme:
ATV'den Kızıl Goncalar dizisine iddialı rakip. Ünlü aktörle anlaşma sağlandı ATV'den Kızıl Goncalar dizisine iddialı rakip. Ünlü aktörle anlaşma sağlandı
Yeni neslin hiç bilmediği lömbedek tatlısı... Bakın nasıl hazırlanıyor? Yeni neslin hiç bilmediği lömbedek tatlısı... Bakın nasıl hazırlanıyor?
Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'tan dikkat çeken iddia: AKP, sosyal yardım bütçesini seçim için harcamış "AKP, sosyal yardım bütçesini seçim için harcamış"
Trump'tan III. Dünya Savaşı açıklaması Trump'tan III. Dünya Savaşı açıklaması
ÇOK OKUNANLAR
Luka Modric'den çok konuşulacak Arda Güler iddiası Luka Modric'den çok konuşulacak Arda Güler iddiası
Meteoroloji'den İstanbul ve Ankara dahil birçok kente uyarı! Gök gürültülü sağanak geliyor Meteoroloji'den İstanbul ve Ankara dahil birçok kente uyarı
İktidara yakın yazardan 'Fahrettin Koca' kulisi: Yerine gelecek ismi açıkladı İktidara yakın yazardan 'Fahrettin Koca' kulisi
Benzin ve motorine zam geldi Benzin ve motorine zam geldi
Bankalar bildirimde bulundu, kredi kartlarında yeni dönem resmen başlıyor! Kredi kartlarında yeni dönem başlıyor