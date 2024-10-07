İstanbul'da Bir Eve Silahlı Saldırı!

İstanbul Ümraniye'de Esenşehir Zambak Sokak üzerinde saat 20.00 sıralarında 4 katlı bir binanın 1. katındaki daireye motosikletli 2 kişi tarafından silahla ateş açıldı.

Olayda yaralanan olmazken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Saldırının gerçekleştiği yere güvenlik şeridi çeken olay yeri inceleme ekipleri, inceleme yaptı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.