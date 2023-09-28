İstanbul'da bir apartman dairesinde patlama: 1 ölü 4 yaralı

İstanbul Bahçelievler'de bir apartman dairesinde patlama yaşandı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Şirinevler Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi'ndeki bir binanın 5. katındaki dairede gerçekleşen patlamanın doğalgaz kaynaklı olduğu tahmin ediliyor.

İstanbul Valiliği, patlamayla ilgili yaptığı açıklamada "Bahçelievler'in Şirinevler Mahallesi’nde bir binada meydana gelen ve doğalgaz sıkışması kaynaklı olduğu değerlendirilen patlamada bir kişi hayatını kaybetti, 2’si ağır toplam 4 kişi yaralandı" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA