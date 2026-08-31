İstanbul'da Bıçaklı Saldırgan Paniği! Polisler Havaya Sıkarak Durdurabildi

Esenyurt’ta elinde bıçakla çevredekileri tehdit eden şahıs, korku dolu anlar yaşattı. Polis ekiplerini gören adam arabasına binerek kendini kitlerken, polis ekipleri havaya ateş açarak şahsı gözaltına aldı. Yaşanan o anlar ise saniye saniye kameraya yansıdı.

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Olay, dün Esenyurt Balıkyolu Mahallesi’nde yaşandı.

ELİNDE BIÇAKLA SOKAĞA İNDİ

İddiaya göre, şeker hastalığı bulunan bir adam sinir krizi geçirerek bıçakla sokağa indi. Etraftaki vatandaşlara bağırarak ekindeki bıçağı sallaması üzerine durum polis ekiplerine bildirildi.

POLİS EKİPLERİ HAVAYA ATEŞ AÇTI

Olay yerine gelen polis ekiplerini gören şahıs bu sefer de kendini park halindeki araca kitlerken, polis ise adamı çıkarmak için havaya ateş açtı. Güçlükle araçtan çıkarılan şahıs polise mukavemet etmeye çalışsa da kısa sürede etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı. Yaşanan o anlar ise çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

Kaynak: İHA

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Bıçaklı Saldırı Polis
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