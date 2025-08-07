İstanbul'da Beklenen Yağış Başladı: Meteoroloji'den Flaş Uyarı! Sağanak Kaç Gün Sürecek?
İstanbul'da günlerdir beklenen yağış, sabah saatlerinde etkisini göstermeye başladı. Gece boyunca şimşekler çakan kentte bugün yağışlı bir hava bekleniyor. Meteoroloji 20 il için daha sağanak uyarısında bulundu.
İstanbul'da beklenen yağış gece saatlerinde başladı. Yağış aralıklarla etkisini göstermeye devam ediyor. Meteoroloji, İstanbul'da bugün ve yarın için sağanak uyarısını sürdürüyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı son değerlendirmelere göre, Türkiye’nin kuzey ve doğu kesimlerinde parçalı ve yer yer çok bulutlu hava beklenirken; Doğu Karadeniz kıyıları, Marmara’nın doğusu, Denizli, Osmaniye ve Doğu Anadolu’nun bazı kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak. Diğer bölgelerde ise hava genellikle az bulutlu ve açık geçecek.
Hava sıcaklıklarının yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi öngörülüyor. Özellikle Güneydoğu Anadolu ile Ege ve İç Anadolu'nun bazı kesimlerinde sıcaklıklar 40 dereceyi bulacak. Denizli, Malatya ve Diyarbakır gibi illerde sıcaklıklar 40 derecenin de üzerine çıkacak. Rüzgarın; kuzey ve iç kesimlerde kuzeyli, güney ve doğu bölgelerde ise güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. Ancak Marmara, Ege kıyıları ve Doğu Anadolu’nun güneyinde yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde rüzgarlar bekleniyor.
YAĞIŞ UYARISI
Marmara Bölgesi’nde sabah saatlerinde İstanbul, Kocaeli, Bursa, Balıkesir ve Yalova çevrelerinde yağış beklenirken, Ege Bölgesi’nde öğleden sonra Denizli çevresinde yerel sağanaklar görülecek. Yapılan tahminlere göre; yurdun kuzeydoğu ve iç kesimleri ile zamanla kuzeybatısının parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği açıklandı. İstanbul, Tekirdağ, Edirne, Kırklareli, Balıkesir, Çanakkale, Bursa, Sakarya, Kocaeli, Yalova, Manisa, Rize, Ordu, Giresun çevreleri, Hatay, Adana ve Artvin'in kıyı, Trabzon'un iç kesimleri, Kahramanmaraş ve Osmaniye'nin batısı ile Doğu Akdeniz'in Toroslar kesiminin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji, özellikle kuvvetli rüzgar beklenen Marmara, Ege kıyıları ve Doğu Anadolu’nun güneyi için uyarı yayımlayarak vatandaşları çatı uçması, ağaç devrilmesi ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olmaya çağırdı.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde İstanbul, Kocaeli, Bursa, Balıkesir ve Yalova çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
BALIKESİR °C, 33°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EDİRNE °C, 35°C
Parçalı bulutlu
İSTANBUL °C, 31°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 32°C
Parçalı bulutlu
EGE
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Denizli çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ °C, 40°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İZMİR °C, 37°C
Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA °C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, doğusunun yer yer parçalı ve çok bulutlu, Osmaniye çevreleri, İskenderun Körfezi ile Doğu Akdeniz Toroslar Mevkii yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimleri yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 33°C
Parçalı ve çok bulutlu, kıyıları yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ISPARTA °C, 35°C
Az bulutlu
İÇ ANADOLU
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 35°C
Az bulutlu
ÇANKIRI °C, 37°C
Az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 32°C
Az bulutlu
KONYA °C, 35°C
Az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
SİNOP °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyı kesimleri ve Ordu çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
ARTVİN °C, 30°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON °C, 28°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, Van'ın doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, güneyli yönlerden yer yer kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS °C, 33°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA °C, 40°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN °C, 31°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 40°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 39°C
Az bulutlu ve açık
MARDİN °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 40°C
Az bulutlu ve açık
