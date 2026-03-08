İstanbul'da Bazı Yollar, Metrolar ve Füniküler Kapatılıyor

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugün saat 11.00'de Kadıköy'deki programlar kapsamında trafiğe kapatılacak yollar belirlendi.

HANGİ YOLLAR TRAFİĞE KAPALI?

Bu kapsamda, Söğütlüçeşme Caddesi Tramvay Yolu, Bahariye Caddesi Tramvay Yolu ve Albay Faik Sözdener Caddesi Tramvay Yolu trafiğe kapatılacak.

Açıklamada, alternatif güzergahların İnönü Caddesi, Tarlabaşı Bulvarı, Refik Saydam Caddesi ve Meclis-İ Mebusan Caddesi olarak belirlendiği belirtildi.

HANGİ METRO DURAKLARI ÇALIŞMAYACAK?

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ise İstanbul Valiliğinin aldığı karar doğrultusunda, bugün saat 15.00 itibarıyla ikinci bir duyuruya kadar, M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Taksim istasyonu ve ⁠F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattının işletmeye kapalı olacağı duyuruldu.

İSTİKLAL CADDESİ ÇIKIŞI KAPALI

Şişhane istasyonunun İstiklal Caddesi çıkışının yolcu kullanımına kapalı olacağı aktarılan açıklamada, yolcuların istasyonun diğer giriş-çıkışlarını kullanabilecekleri ve araçların Taksim istasyonunda durmayarak seferine devam edecekleri belirtildi.

Kaynak: Haber Merkezi