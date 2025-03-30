İstanbul'da Bayram Ziyaretleri Trafik Yoğunluğuna Yol Açtı

Bayramda, kabir ziyaretleri ve ev ziyaretleri yapanların yanı sıra, tarihi ve turistik mekanlara ilgi gösteren İstanbullular da trafikte yoğunluk oluşturdu. İstanbul'da toplu taşıma araçlarının ücretsiz olması nedeniyle, metrobüs, metro, vapur, otobüs ve Marmaray duraklarında kalabalıklar oluştu.

SAHİLDE VE TARİHİ MEKANLARDA YOĞUNLUK

Avrupa Yakası'nda güneşli havayı fırsat bilen vatandaşların bir kısmı, sahil kenarındaki yeşil alanlarda piknik yapmayı tercih ederken, diğerleri ise tarihi yarımadada alışveriş yaptı. Beşiktaş Meydanı'nda sokak müzisyenlerinin performansları eşliğinde eğlenceli anlar yaşandı. Mısır Çarşısı ve Eminönü'nde de yoğunluk dikkat çekti; yerli ve yabancı turistler alışveriş yaparken, bazı vatandaşlar da sıcak havanın tadını çıkararak meydan çevresinde ve deniz kenarında vakit geçirdi.

ÖZEL TUR TEKNELERİNDE KUYRUKLAR OLUŞTU

Eminönü'nde boğaz turu yapmak isteyen vatandaşlar, özel tur teknelerinin önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

Anadolu Yakası'nda ise yağmur nedeniyle vatandaşlar kapalı alanlarda vakit geçirmeyi tercih etti.

KÖPRÜLERDE TRAFİK AKIŞI ZORLAŞTI

Kent genelindeki yoğunluk, otoyolların yanı sıra ana arterler ve caddelerde de etkili oldu. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Köprüsü'nde her iki yönde trafik akışı hızla arttı. Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolunda Zeytinburnu'ndan başlayan trafik yoğunluğu, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne kadar uzandı. TEM Otoyolu'nda ise Gaziosmanpaşa ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arasında araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Anadolu Yakası'nda da D-100 kara yolunda Kadıköy ve Tuzla arasında trafik yoğunluğu oluşurken, TEM Otoyolu'nda Sultanbeyli ile Ataşehir arasında yavaş ilerleyen araçlar dikkat çekti.

TRAFFİK YOĞUNLUĞU YÜZDE 76'YA ÇIKTI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin CepTrafik uygulaması verilerine göre, kent genelinde trafik yoğunluğu yüzde 76'ya kadar yükseldi. Avrupa Yakası'nda yüzde 67, Anadolu Yakası'nda ise yüzde 89 trafik yoğunluğu kaydedildi.

Kaynak: AA