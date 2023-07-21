İstanbul'da barajlar alarm veriyor: En düşük seviye...

Kurak geçen kış ve ilkbahar mevsimlerinin ardından barajlardaki su seviyesi de hızla düştü. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki İSKİ verilerine göre, bu yıl en yüksek 20 Mayıs’ta yüzde 49,66’ya kadar yükselen barajlardaki doluluk oranı bugün itibarıyla yüzde 39,84’e geriledi.

Barajların doluluk oranı Istrancalar’da yüzde 34,63, Terkos’ta yüzde 28,43, Sazlıdere’de yüzde 23,49, Alibey’de yüzde 21,05, Büyükçekmece’de yüzde 21,18, Ömerli’de yüzde 72,64, Darlık’ta yüzde 56,2, Elmalı’da yüzde 30,71, Pabuçdere’de yüzde 4,51 ve Kazandere’de yüzde 7,09 olarak kaydedildi.

GÜNLÜK SU TÜKETİMİ DÜN 3 MİLYON 448 BİN METREKÜP

Azami 868 milyon 683 bin metreküp biriktirme hacmine sahip kente su sağlayan baraj ve göletlerdeki su miktarı da 346 milyon 6 bin metreküp ölçüldü. İstanbul’da günlük su tüketimi dün 3 milyon 448 bin metreküp olarak kayıtlara geçerken içme suyu arıtma tesislerinden bu yıl kente verilen su miktarı ise 598 milyon 3 bin metreküp olarak belirlendi.

Verilere göre, bu yıl barajlara düşen yağış miktarı metrekare başına 348,26 kilogram oldu.

2013’TE DOLULUK ORANI YÜZDE 72,91 İDİ

İSKİ istatistiklerine göre, 21 Temmuz tarihli baraj doluluk oranları 2013’te yüzde 72,91, 2014’te yüzde 20,08, 2015’te yüzde 80,99, 2016’da yüzde 65,38, 2017’de yüzde 73,7, 2018’de yüzde 74,31, 2019’da yüzde 71,63, 2020’de yüzde 60,01, 2021’de yüzde 69,85, 2022’de yüzde 69,38 iken bugünkü oran yüzde 39,84 olarak kaydedildi. Barajlar dışında İstanbul’a su sağlayan Yeşilçay ile Melen’den 2023’te 460 milyon 54 bin metreküp su alındı.

Kaynak: ANKA