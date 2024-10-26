İstanbul'da AVM'de İğrenç Olay! Kadınları Taciz Etti, Tutuklanarak Cezaevine Gönderildi

İstanbul Bakırköy'deki bir alışveriş merkezinde, bir erkek, iki kadını takip ederek bir giyim mağazasında etek altı fotoğraflarını çekti. Olayın ardından kadınların ihbarı üzerine, şüpheli Cemal B. yakalanarak tutuklandı. Tacizcinin aynı saatlerde başka bir kadını da elle taciz ettiği ortaya çıktı.

İstanbul'da AVM'de İğrenç Olay! Kadınları Taciz Etti, Tutuklanarak Cezaevine Gönderildi

İstanbul Bakırköy'de olay, bir alışveriş merkezindeki giyim mağazasında 18 Ağustos Pazar akşam saatlerinde yaşandı. İddiaya göre, şüpheli AVM'de dolaşan 2 kadını bir süre takip etti.

Şüpheli daha sonra kadınların peşinden bir giyim mağazasına girdi. Kadınlardan biri eğilerek ürünleri incelediği sırada, şüpheli arkadan yaklaşarak cep telefonuyla kadının etek altı fotoğrafını çekti.

İstanbul'da AVM'de İğrenç Olay! Kadınları Taciz Etti, Tutuklanarak Cezaevine Gönderildi - Resim : 1

KADINLAR DURUMU POLİSE BİLDİRDİ

Olayın ardından cep telefonunu hemen cebine koyan kişi ürünlerle ilgileniyormuş gibi davrandı. Kadınlar, yanlarında dolaşan kişinin fotoğraflarını çektiğini fark etti ve durumu polis ekiplerine bildirdi.

İstanbul'da AVM'de İğrenç Olay! Kadınları Taciz Etti, Tutuklanarak Cezaevine Gönderildi - Resim : 2

AYNI SAATLERDE BAŞKA KADINI DA TACİZ ETMİŞ

Şüphelinin aynı AVM'de yakın saatlerde başka kadınları da takip ettiği ve Nihan K. adlı bir kadını alışveriş yaptığı sırada elle taciz ettiği öğrenildi. Nihan K. ve mağazadakiler kaçan şüphelinin peşinden koşsa da yetişemedi. Olay yerinden hızla kaçan şüpheli AVM'den çıktı. Bunun üzerine durum polis ekiplerine bildirildi.

İstanbul'da AVM'de İğrenç Olay! Kadınları Taciz Etti, Tutuklanarak Cezaevine Gönderildi - Resim : 3

KAMERA KAYITLARI İNCELENDİ

Art arda aldıkları ihbarlar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri mağazanın güvenlik kameralarını inceledi. Ekipler, şüphelinin kadınları takip edip taciz ettiğini gördü. Yapılan inceleme sonucunda şüphelinin Cemal B. adlı kişi olduğu tespit edildi.

İstanbul'da AVM'de İğrenç Olay! Kadınları Taciz Etti, Tutuklanarak Cezaevine Gönderildi - Resim : 4

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Polis ekipleri, yaptıkları araştırma sonucunda Sultangazi'de olduğunu belirledikleri Cemal B.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Cemal B. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak ceza evine gönderildi.

İstanbul'da AVM'de İğrenç Olay! Kadınları Taciz Etti, Tutuklanarak Cezaevine Gönderildi - Resim : 5

Öte yandan şüphelinin kadınları takip edip fotoğraflarını çekmeye çalıştığı anlar mağazanın güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul'da AVM'de İğrenç Olay! Kadınları Taciz Etti, Tutuklanarak Cezaevine Gönderildi - Resim : 6

Kaynak: DHA

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