İstanbul’da Asfalt Yenilemesi Sırasında Su Borusu Patladı 

Güngören’de asfalt yenileme çalışmaları sırasında su borusu patladı. Tonlarca su caddeye akarken, ekipler bölgede suyu kesti.

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İstanbul’da Asfalt Yenilemesi Sırasında Su Borusu Patladı 

İstanbul Güngören Mehmet Nesih Özmen Mahallesi Eski Londra Asfaltı Caddesi üzerinde yol bakım ekipleri asfalt yenileme çalışmaları başlattı.

Ekiplerin çalışmaları sırasında asfalt kesme makinasının yüzeye yakın boruya temas etmesi üzerine su borusu patladı. Patlayan borudan çıkan tazyikli su metrelerce havaya fışkırdı. Metrelerce yükselen tonlarca su caddeye aktı.

SU KESİLDİ

İhbar üzerine olay yerine İSKİ ekipleri sevk edildi. Duruma müdahale eden ekipleri, bölgede suyu kesti. İSKİ ekiplerinin boruyu tamir ettikten sonra suyu açacağı öğrenildi.

Kaynak: İHA

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