İstanbul'da Akılalmaz Olay! Anne ve 2 Yaşındaki Oğlunun Üzerine Harç Döküldü
İstanbul Pendik'te bir anne ve 2 yaşındaki oğlu dehşet dolu anlar yaşadı. Bir inşaatın beton dökümü sırasında mikserin hortumunun patlaması sonucu anne ile oğlunun üzerine harç döküldü.
İstanbul Pendik'te Millet Caddesi'nde dün akşam saatlerinde inşaat alanında herhangi bir tedbir alınmadan yapılan beton dökümü sırasında, beton mikserinin pompası patladı.
Pompadan dökülen harç, o esnada kaldırımda yürüyen anne ve 2 yaşındaki oğlunun üzerine döküldü. Anne ve oğlunun panik anları cep telefonu kamerasına yansıdı.
Kaynak: DHA
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