İstanbul'da Akılalmaz Olay! Anne ve 2 Yaşındaki Oğlunun Üzerine Harç Döküldü

İstanbul Pendik'te bir anne ve 2 yaşındaki oğlu dehşet dolu anlar yaşadı. Bir inşaatın beton dökümü sırasında mikserin hortumunun patlaması sonucu anne ile oğlunun üzerine harç döküldü.

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İstanbul Pendik'te Millet Caddesi'nde dün akşam saatlerinde inşaat alanında herhangi bir tedbir alınmadan yapılan beton dökümü sırasında, beton mikserinin pompası patladı.

İstanbul'da Akılalmaz Olay! Anne ve 2 Yaşındaki Oğlunun Üzerine Harç Döküldü - Resim : 1

Pompadan dökülen harç, o esnada kaldırımda yürüyen anne ve 2 yaşındaki oğlunun üzerine döküldü. Anne ve oğlunun panik anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul'da Akılalmaz Olay! Anne ve 2 Yaşındaki Oğlunun Üzerine Harç Döküldü - Resim : 2

Kaynak: DHA

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