İstanbul'da Akılalmaz Olay! Anne ve 2 Yaşındaki Oğlunun Üzerine Harç Döküldü

İstanbul Pendik'te Millet Caddesi'nde dün akşam saatlerinde inşaat alanında herhangi bir tedbir alınmadan yapılan beton dökümü sırasında, beton mikserinin pompası patladı.

Pompadan dökülen harç, o esnada kaldırımda yürüyen anne ve 2 yaşındaki oğlunun üzerine döküldü. Anne ve oğlunun panik anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: DHA