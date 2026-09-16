İstanbul'da 'Ailem Güvende' Operasyonu: 20 Kişi Tutuklandı

İstanbul’da 'Ailem Güvende' operasyonu kapsamında gözaltına alınan 35 kişiden 20’si tutuklandı. 14 kişi hakkında adli kontrol kararı verilirken, 1 kişi serbest bırakıldı.

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İstanbul'da 'Ailem Güvende' Operasyonu: 20 Kişi Tutuklandı
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İstanbul’da düzenlenen 'Ailem Güvende' operasyonu kapsamında gözaltına alınanlar hakkında karar çıktı. Cumhuriyet'te yer alan habere göre gözaltına alınan 35 kişiden 20’si tutuklandı. 14 kişi hakkında adli kontrol kararı verilirken, 1 kişi serbest bırakıldı.

NE OLMUŞTU?

Adalet Bakanı Akın Gürlek, 13 Eylül'de 'Ailem Güvende' adıyla operasyonların düzenlendiğini duyurmuştu. Gürlek, İstanbul, Ankara, İzmir, Aydın ve Mersin merkezli operasyonlarda 15 ili kapsayacak şekilde 162 kişi, 9 dernek ve 13 işletme hakkında adli işlem başlatıldığını açıklamıştı.

İzmir’de operasyon kapsamında gözaltına alınan 18 kişiden 16’sı tutuklandı, 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ankara’da gazeteci Tuğba Tekerek ile Kaos GL’nin yönetim ve denetim kurullarında görev yapanların da aralarında olduğu 13 kişi tutuklandı. 7 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Mersin'de gözaltına alınan 36 şüpheliden 28’i hakkında tutuklama kararı verilirken, 8 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Kaynak: Haber Merkezi

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