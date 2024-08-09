İstanbul'da 54 Suç Kaydı Bulunan Şüpheli Yakalandı!

İstanbul’da 5 farklı ilçede evlerden hırsızlık yapan şüpheli yakalandı. Şüphelinin 54 suç kaydı bulunduğu ve 23 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı öğrenildi.

İstanbul'da 54 Suç Kaydı Bulunan Şüpheli Yakalandı!

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Beşiktaş, Güngören, Şişli, Beyoğlu ve Kağıthane ilçelerinde evlere girerek hırsızlık yapan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda, girdiği evlerden bulduğu kontak anahtarlarıyla otomobilleri de çalan şüphelinin Şişli’de bir iş yerinde olduğu tespit edildi. Ekipler operasyon için düğmeye bastı. Şüpheli Fırat T., polisin düzenlediği operasyonda yakalanarak gözaltına alındı.

Yakalanan şüphelinin emniyetteki işlemlerinde daha önceden 54 suç kaydı olduğu ve hakkında 23 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi. Yapılan tahkikat sonucu şüphelinin 7 evden hırsızlık ve 2 otomobil çaldığı tespit edildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

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