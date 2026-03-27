İstanbul'da 4 Cezaevi Sevk Aracı Kaza Yaptı: Yaralılar Var

İstanbul Mahmutbey'de 4 cezaevi nakil aracının karıştığı zincirleme trafik kazasında 15 kişi yaralandı. Yaralılardan 6’sının jandarma personeli olduğu öğrenildi.

Kaza, 14.55 sıralarında TEM Otoyolu İkitelli mevkiinde meydana geldi. Aynı yönde ilerleyen 4 cezaevi nakil aracının henüz bilinmeyen nedenle birbirine çarpması sonucu zincirleme kaza oldu. Kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis, itfaiye ve UMKE ekibi sevk edildi.

6'SI JANDARMA 15 YARALI

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Kazada yaralanan 6’sı jandarma personeli olmak üzere toplam 15 kişi, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada, meydana gelen kaza neticesinde 6 jandarma personeli ile 9 hükümlünün hafif şekilde yaralandığını duyurdu.

Kaynak: DHA-İHA

