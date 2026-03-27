İstanbul'da 4 Cezaevi Sevk Aracı Kaza Yaptı: Yaralılar Var

Kaza, 14.55 sıralarında TEM Otoyolu İkitelli mevkiinde meydana geldi. Aynı yönde ilerleyen 4 cezaevi nakil aracının henüz bilinmeyen nedenle birbirine çarpması sonucu zincirleme kaza oldu. Kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis, itfaiye ve UMKE ekibi sevk edildi.

6'SI JANDARMA 15 YARALI

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Kazada yaralanan 6’sı jandarma personeli olmak üzere toplam 15 kişi, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada, meydana gelen kaza neticesinde 6 jandarma personeli ile 9 hükümlünün hafif şekilde yaralandığını duyurdu.

27.03.2026 Cuma Günü saat 14.40 sıralarında Başakşehir Avrupa Otoyolu Edirne istikametinde meydana gelen zincirleme trafik kazasına ilişkin basın açıklamamız… pic.twitter.com/r9BhbFMFqX — TC İstanbul Valiliği (@TC_istanbul) March 27, 2026

Kaynak: DHA-İHA