İstanbul'da 3 scooter firması piyasadan çekildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), UKOME toplantılarının ocak ayı oturumu, Yenikapı'daki Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde İBB Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Buğra Gökçe başkanlığında yapıldı. Bir süredir İstanbulluların gündeminde olan, scooterler toplantının gündem maddelerindendi. Toplantıda, 3 firmaya ait e-scooter izinlerinin iptal edilmesi teklifi görüşüldü.

Superpedestrian Turkey Ulaşım Teknoloji AŞ, Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından verilen karara uyum sağlamak ve kararı ihlal ederek daha fazla para cezasına çarptırılmamak için 2 bin 459 adet e-scooter izin belgesinin iptal edilmesini istedi. Talep oy birliğiyle kabul edildi.

At Teknoloji Yatırım Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nin 5 bin 675 adet, Serim Yönetim Sistemleri'nin 100 adet scooter izni de tedarik zincirinde yaşanan sorunlar nedeniyle sahada olamadıkları için şirketlerin talebi üzerine iptal edildi. Toplam 8 bin 234 scooterı bulunan 3 firma kendi isteğiyle piyasadan çekilmiş oldu.

ARAÇLAR ÜZERİNE REKLAM PANOSU GELİYOR

Toplantıda, ‘ticari amaçlı taşımacılık yapılan taşıtlarda reklam esaslarının belirlenmesi’ne ilişkin teklifi de görüşüldü. Teklifte, taksi dolmuşlar ve 8+1 koltuk kapasiteli taksilerde sadece araç üzerinde, aracın diğer yüzeylerinde reklam alınmaması koşuluyla, tavanda en fazla 50 cm yüksekliğinde, tavanda yer alan plakaları kapatmayacak şekilde reklam panosu bulundurabilmesine olanak tanınması önerildi. Bu teklif de toplantıda oy birliğiyle kabul edildi.

HIRSIZLIK DA EKLENDİ

Oturumda oy birliğiyle alınan başka bir karar uyarınca, bundan sonra, toplu ulaşım araçlarında ve taksilerde çalışmak için gerekli olan toplu taşıma kullanım belgesinin, adli sicilinde hırsızlık, parada sahtecilik, dolandırıcılık, suç işlemek amacıyla örgüt kurma kaydı olan kişilere verilmeyecek. Daha önce sadece taciz, tecavüz, darp, şiddet, gasp suçu işleyenlere bu belgeler verilmiyordu.

Kaynak: ANKA