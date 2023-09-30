İstanbul'da 17 ilçe karanlığa gömülecek: Mahalle mahalle açıklandı
İstanbul'da 30 Eylül Cumartesi günü 17 ilçede elektrik kesintisi yapılacak.
ARNAVUTKÖY
NO: 35079873
İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-BAKLALI mah AKSOYLU, BOYALIK-BAKLALI sk / BALABAN mah AKYILDIZ, AVCI, BALABAN CAMİİ, BALABAN PARKI, BOYALIK, BUSE, EMİNBEY, FİRDEVS, HARMANLAR, IRMAK, KARA ÇINAR, KARTAL, KUFALI, MEHMETÇİK, MEŞE, PENÇE, PROF. METİN TUFAN ER, SOLAK AĞA, YALI, YONCALIK, ÇAĞDAŞ, ÇEMENZAR, ŞEN sk / BOYALIK mah AHUDUDU, AKARCA, AKIN, AKKOYUN, AKÇİÇEK, ATAK, BEŞTEPE, BOYALIK, BOYALIK-BAKLALI, BİLHAN, CEVİZLİK, DAHİ, DEFİNE, DURSUNKÖY-BOYALIK, DURUSU PARK, ENDERUN, ERİKLİ, FINDIKDERE, GARDENYA, GÜNEBAKAN, HACI SALİM AĞA, HAMZA YERLİKAYA, ILGIN, KEKLİK, KENDİR, KUFALI, MELTEM, MİLLET, NAZAR, OĞUZER, PETEK, SANCAK, SAYGI, SORGUN ÇIKMAZI, SÖĞÜTLÜ, TARIM, TAYAKADIN-YASSIÖREN, TAŞKAYNAK, TAŞKÖPRÜ, TELAĞACI, TÜRKMEN YOLU, ULU, ULUÇAM, YEŞİL ÇİMEN, YUKARI, ZENCEFİL, ÖZYURT, İLKYAZ, ŞEHİT ALİ YILMAZ, ŞEHİT İZZET sk / YASSIÖREN mah AKPINAR, BELKIZ, BESTENİGAR, BOĞAZKALE, BULUŞ, CUMHUR, DUMANKAYA, DİCLE, EDAGÜL, ESKİ EDİRNE ASFALTI, GÜZİDE, HADIMKÖY, KAPAKLI, KIŞ, KULA, KUZU, KÜÇÜK DERE, LEYLAK, NURİ KUYU, SEL, UZUNSELVİ, ŞEHİTLİK sk // SULTANGAZİ ilce MERKEZ-CEBECİ mah 2558. sk / YUNUS EMRE mah 1391. sk bölgelerinde 30/09/2023 01:00:00 - 30/09/2023 05:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 35069828
İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HASTANE mah BALKANLAR, OĞUZATA, ÖZCAN TAŞKINBAŞ, ŞADIRVAN, ŞEHİT ŞABAN AYDOĞAN sk bölgelerinde 30/09/2023 09:00:00 - 30/09/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 35080815
İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-YASSIÖREN mah FIRAT sk bölgelerinde 30/09/2023 09:00:00 - 30/09/2023 10:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 35069829
İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-BOLLUCA mah BANU, MAVİGÖL, PAYE, SEHER YILDIZI, SILA, SÜMELA sk bölgelerinde 30/09/2023 09:00:00 - 30/09/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 35080835
İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce -YASSIÖREN mah sk bölgelerinde 30/09/2023 10:00:00 - 30/09/2023 11:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 35080838
İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce -YASSIÖREN mah sk bölgelerinde 30/09/2023 11:00:00 - 30/09/2023 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BAĞCILAR
NO: 35080574
İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah 2089., 2091., 2095., 2096. sk bölgelerinde 30/09/2023 09:00:00 - 30/09/2023 13:00:00 saatleri arasında Deplase Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 35072582
İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-DEMİRKAPI mah 1732., 1734., 1737., VELİOĞLU sk / FATİH mah 1756., 1757. sk bölgelerinde 30/09/2023 09:00:00 - 30/09/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 35072585
İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-DEMİRKAPI mah 1730., 1731. sk bölgelerinde 30/09/2023 09:00:00 - 30/09/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BEYLİKDÜZÜ
NO: 35072110
İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-DEREAĞZI mah SADIK sk // BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-DİZDARİYE mah ALGAN, AYDIN, AYSUN, BAŞÇAVUŞ, BOSTAN, CUMHURİYET 5, D-100 KARAYOLU, DEĞİRMEN, DEĞİRMEN 2, ENDER, ENVERPAŞA, ERKAN, FIRIN, FİLİZ 2, GÖLBOYU, HAMAM, HASANREİS, HEDİYE, KAMELYA 4, KAYIKHANE, KEMAL ATATÜRK, KEMAL ŞENGÖR, KERVANSARAY, KUMSALLAR, MEKTEP, MİMAR SİNAN, NENEHATUN, PARLAK, PAZAR, PERVİN, REHA, SADIKBEY, SEÇKİN, TEYYARECİ FETHİBEY, VATAN 4, YAHYA KAPTAN, YELKEN, YENİMAHALLE, YURT, YÖRÜK ALİ EFE, ÇEŞME 2, ÇINAR 1, ÇİFTLİK, İBRAHİM AHMETAĞA, ŞAHENDE, ŞAHİNBEY sk / FATİH mah RIZA KÜÇÜKOĞLUPAŞA sk bölgelerinde 30/09/2023 09:00:00 - 30/09/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 35080588
İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-GÜRPINAR mah BUĞRA, ERHAN, PİRİ REİS sk // BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-PINARTEPE mah HANIMELİ 1, HAS, KARAKUŞ, ÜNSAL 1 sk bölgelerinde 30/09/2023 09:00:00 - 30/09/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 35069792
İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-ADNAN KAHVECİ mah İLGİ, İNÖNÜ sk / DEREAĞZI mah ARAF, ASMA, ASU, CAMİ, CEVHER, GÜLHATMİ, KARACAOĞLAN, KÜRE, PEHLİVAN, SAHİLYOLU, ÇİÇEK, İNÖNÜ, ŞAHİN sk / GÜRPINAR mah AHMET HAŞİM, CAMİ, CİVA, DEMİRCİ, ESEN, ETHEM AĞA, FIRIN, GÖRGÜ, MALİK AĞA, MÜMİN AĞA, PAZAR, SAHİLYOLU, TAHİR AĞA, TÜMSEK, ZARİF, ÜNLÜ sk bölgelerinde 30/09/2023 09:00:00 - 30/09/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 35069789
İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-ADNAN KAHVECİ mah ALİZE, AVRUPA, AYFER, BEGONYA, BELEN, BENGÜ, BERAT, BEREKETLİ, BULUT, BURÇAK, BÜYÜKDERE, DEFNE, DELTA, DERE, DOLUNAY, DOĞAN, ERATA, GÖK, GÖNÜL, GÜL, GÜLAY, GÜZEL, KAZIM KARABEKİR, KRAL, KURAL, KÖROĞLU, LAVANTA, MUSON, MİMAR SİNAN, MİMOZA, OKUL, PAŞAZADE, PELİN, REŞİT PAŞA, SEL, SOYLU, YAKAN, YAĞIZ, ÖZGÜR, ÖZGÜRLÜK, ŞEYMA, ŞİMŞEK sk // BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-PINARTEPE mah AVRUPA, CAHİDE, FIRTINA, FULYA 3, GEREDE, MUCİZE, SEPET, UMUT 2, ÜLKER 2, ŞEHİT CELAL MADENDERE sk bölgelerinde 30/09/2023 09:00:00 - 30/09/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 35072424
İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-KAVAKLI mah DENİZ AKTAŞ sk bölgelerinde 30/09/2023 09:00:00 - 30/09/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 35070620
İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-DEREAĞZI mah SADIK sk // BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-DİZDARİYE mah ALGAN, AYDIN, AYSUN, BAŞÇAVUŞ, BOSTAN, CUMHURİYET 5, D-100 KARAYOLU, DEĞİRMEN, DEĞİRMEN 2, ENDER, ENVERPAŞA, ERKAN, FIRIN, FİLİZ 2, GÖLBOYU, HAMAM, HASANREİS, HEDİYE, KAMELYA 4, KAYIKHANE, KEMAL ATATÜRK, KEMAL ŞENGÖR, KERVANSARAY, KUMSALLAR, MEKTEP, MİMAR SİNAN, NENEHATUN, PARLAK, PAZAR, PERVİN, REHA, SADIKBEY, SEÇKİN, TEYYARECİ FETHİBEY, VATAN 4, YAHYA KAPTAN, YELKEN, YENİMAHALLE, YURT, YÖRÜK ALİ EFE, ÇEŞME 2, ÇINAR 1, ÇİFTLİK, İBRAHİM AHMETAĞA, ŞAHENDE, ŞAHİNBEY sk / FATİH mah RIZA KÜÇÜKOĞLUPAŞA sk bölgelerinde 30/09/2023 09:00:00 - 30/09/2023 16:05:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 35080814
İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-KAVAKLI mah BATI TRAKYA, HULUSİBEY, KİRAZLIK, TURAN, İNCİR sk bölgelerinde 30/09/2023 10:00:00 - 30/09/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BEYOĞLU
NO: 35049373
İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-PİRİPAŞA mah AHBAP, ASLAN, BACTAR, BEYAZ PAPATYA, BODUROĞLU, ECDAT, ERGANUH, ESKİCİ, GÖKTUĞ, HACI İMAM, HACI ŞABAN CAMİ, HALICIOĞLU YAĞHANESİ, HAMURSUZ, HARMANYERİ, HÖRGÜÇ, KALAFATÇIBAŞI, KALAYCI BAHÇE, KAMİL BEY, KETEN, KEÇE KÜLAH, KUMBARAHANE, LİSE ARKASI, MANOLYA, MÜZE, PİRİ PAŞA HAMAMI, SAKIZLI BOSTAN, SALİMBEY, TAHİR ZÜMRE, TAŞKESEN, TELLAL ARALIĞI ÇIKMAZI, TENEKECİ, TURŞUCU HÜSEYİN, TURŞUCU ÇEŞMESİ, TÜRKELİ, UMUT, UĞUR ULUNÇ, VEZNEDAR, VİRAN, VİRAN ARALIĞI, YAPRAKLI ÇIKMAZI, YENİYOL ÇIKMAZI, ÇAKIRKEYF, ÇOPUR, İLAÇ, İÇ BOSTAN, ŞABAN DERESİ, ŞATAFATLI, ŞİRİN BAHÇE sk bölgelerinde 30/09/2023 00:00:00 - 30/09/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.