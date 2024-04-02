İstanbul'da 16 katlı binada yangın! 7 yurttaş hayatını kaybetti...

İstanbul’un Beşiktaş ilçesinde 16 katlı binada yangın çıktı.Binanın en alt katındaki işletmede çıkan yangında, 7 kişi hayatını kaybetti, 3'ü ağır olmak üzere 9 kişi de yaralandı.

Olay Şişli Gayrettepe'de Yıldız Posta Caddesi Esentepe Mahallesi Gönenoğlu Sokak'ta saat 13.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Ramazan dolayısıyla kapalı olan 16 katlı binanın en alt katında bulunan Masquerade adlı gece kulübünde tadilat yapıldığı sırada sahnenin yanında bir patlama oldu.

Patlamanın ardından gece kulübünde yangın çıktı. Yangının büyümesiyle kulüpte ve bina dumanla doldu. O sırada kulüpte ve binada bulunanlar içeride mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, ambulans ve sağlık ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri içerideki 8 yaralıyı dışarı çıkardı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, itfaiye ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliği'nin Beşiktaş'taki gece kulübündeki yangına ilişkin yaptığı açıklamada, "Hayatını kaybedenlerin sayısı 7'ye yükselmiştir. Yangında 6'sı ağır 9 kişi de yaralanmıştır. Yaralıların bölgedeki hastanelere sevkleri yapılmaktadır” denildi.

İstanbul Valiliği, Beşiktaş Gayrettepe Mahallesi Gündoğdu Sokak'ta bulunan 16 katlı binanın -1 ve -2'nci katında bulunan gece kulübünde çıkan yangına ilişkin yeni bir açıklama yaptı. Valilik açıklamasında, “Beşiktaş İlçesi Gayrettepe Mahallesi Yıldız Posta Caddesi üzerinde çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 7'ye yükselmiştir. Yangında 6'sı ağır 9 kişi de yaralanmıştır. Yaralıların bölgedeki hastanelere sevkleri yapılmaktadır” denildi.