İstanbul'da 1 Milyonluk Maskeli Pusu! Para Dolu Çanta Kaşla Göz Arasında Kayboldu

İstanbul Ümraniye'den akılalmaz görüntüler geldi. Biri kadın iki kişi para çekmek için bankaya girdi. Takip edildiklerinden habersizlerdi. Bankadan çıktıktan sonra arabaya doğru yöneldiler. Kadının elindeki çantalardan birinde 600 bin, diğerinde 400 bin lira vardı.

Eli silahlı iki gaspçı park halindeki aracın yanına yaklaştı, tek el ateş ettikten sonra kadının elindeki çantanın içinden 400 bin lirayı alarak ortadan kayboldu.

Polis kaçan iki gaspçıyı yakalamak için çalışma başlattı.