İstanbul'a önce Sibirya soğuğu sonra kar geliyor: AKOM ve Meteoroloji peş peşe uyardı

İBB'den yapılan açıklamada 'kar yağışı' uyarısı yapılırken, tarih de verildi. Soğuk hava dalgasının önümüzdeki hafta başında kent genelinde etkili olması beklenirken, Meteoroloji'nin ardından bir kar uyarısı da AKOM'dan geldi. Kar yağışının İstanbul genelinde etkili olması bekleniyor. İşte İstanbul hava durumu ve kar yağışıyla ilgili tüm detaylar.