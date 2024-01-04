İstanbul'a önce Sibirya soğuğu sonra kar geliyor: AKOM ve Meteoroloji peş peşe uyardı
Meteoroloji'nin hava durumu tahminlerinin ardından bir uyarı da İBB'den geldi. Yapılan açıklamada kar yağışı için tarih verildi.
İstanbul'a kar geliyor! Günlerdir beklenen haber sonunda geldi. "İstanbul'a ne zaman kar yağacak? İstanbul hava durumu nasıl olacak?" sorularını merak eden milyonlar için İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden (İBB) yeni açıklama geldi.
İBB'den yapılan açıklamada 'kar yağışı' uyarısı yapılırken, tarih de verildi. Soğuk hava dalgasının önümüzdeki hafta başında kent genelinde etkili olması beklenirken, Meteoroloji'nin ardından bir kar uyarısı da AKOM'dan geldi. Kar yağışının İstanbul genelinde etkili olması bekleniyor. İşte İstanbul hava durumu ve kar yağışıyla ilgili tüm detaylar.
İSTANBUL'A KAR GELİYOR! AKOM UYARDI, TARİH BELLİ OLDU
İstanbul'da etkili olması beklenen kar yağışıyla ilgili İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi’nden (AKOM) açıklama geldi. Yapılan açıklamada günlerdir beklenen kar yağışı için geri sayıma geçildiği belirtildi.
İSTANBUL'A KAR NE ZAMAN YAĞACAK?
AKOM’un paylaştığı bilgilere göre, 8 Ocak Pazartesi’den itibaren etkisini gösterecek Sibirya kökenli soğuk havanın, hafta ortasında etkisini arttırarak yer yer etkili kar yağışına sebep olması bekleniyor.
HAVA SICAKLIKLARI 8 DERECE DÜŞECEK
Lodosun getirdiği ılık havanın 8 Ocak Pazartesi’ye kadar sürmesi, hafta başı akşam saatlerinden itibaren ise İstanbul’un Sibirya bölgesinden gelen soğuk hava dalgasının etkisi altına girmesi bekleniyor.
İSTANBUL KAR YAĞIŞI İÇİN TARİH BELLİ OLDU: 9-10 OCAK!
İstanbul'da etkili olacak Sibirya kökenli sistemle birlikte hava sıcaklıklarının 5 ila 8 derece azalması, yağmur ile başlayan yağışların 9 ve 10 Ocak’ta kar yağışına dönüşmesi öngörülüyor.
"KAR YAĞIŞI TAHMİNİNİ 9-10 OCAK OLARAK REVİZE ETTİM"
Meteoroloji uzmanı Orhan Şen de yaptığı açıklamada "Dün yaptığım kar tahmin devam ediyor. Bir degişim yok. Sadece ilk tahminde 10-11 ocak demiştim 9-10 ocak olarak revize ettim." ifadelerini kullandı.