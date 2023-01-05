İstanbul'a kar yağışı için tarih verildi
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul başta olmak üzere birçok il için kar uyarısında bulundu.
Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyredeceğini ve rüzgarların ise kuzey yönlerinden ‘hadi’ şekilde eseceğini bildiren Meteoroloji Genel Müdürlüğü, kar, sis ve pus uyarısı yaptı.
Meteoroloji’den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Karadeniz kıyıları, İstanbul'un Anadolu Yakası, Yalova, Kocaeli ve Sakarya çevreleri ile Kastamonu kıyılarının yağmurlu, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinin iç ve yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Marmara’da yer yer yoğun olmak üzere, iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.
Bir süredir süren soğukların şiddetinin giderek artacağını belirten Afyon Kocatepe Üniversitesi'nden İklim Bilimci Dr. Okan Bozyurt, soğuk havaların tepe yapacağı noktayı ise 20 Ocak olarak açıkladı.