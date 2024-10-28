İstanbul'a Kar Yağacak mı? Meteoroloji Uzmanı En Net Tahminini Açıkladı

İSTANBUL'A NE ZAMAN KAR YAĞACAK?

"Sıkı bir kış beklemeyelim. Sizin çocukluğunuzdaki kışlar bile İstanbul'a uzak ihtimal. İstanbul'da 1 gün havada kar görürsek ne mutlu bize. Neden sonbahar yağışlı bir mevsimken yağışsız geçiyor. Ekim çiftçiler için önemlidir. Toprak gerekli nemi alamadı. Önümüzdeki 1 hafta da pek ihtimal veremiyoruz. 5-6 gün yurtta yağış yok. Yağan yağmur yetersiz oluyor."