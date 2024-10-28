İstanbul'a Kar Yağacak mı? Meteoroloji Uzmanı En Net Tahminini Açıkladı
Meteoroloji Uzmanı Orhan Şen, İstanbul'a kar yağışı bekleyenler için için en net tahminini açıkladı. Şen, "İstanbul'da akşam 5'ten sonra kesinlikle montsuz dışarı çıkılmıyor" dedi.
Türkiye'nin birçok kesimi sonbahar aylarının girmesiyle erkenden kar yağışına kavuştu. Uludağ, Palandöken, Ordu, Artvin, Rize gibi birçok ilde yaşanan kar yağışlarının ardından İstanbul'a ne zaman kar yağacağı merak konusu oldu. Meteoroloji Uzmanı Orhan Şen, vatandaşların merak ettiği soruya en net cevabı verdi.
CNN Türk'e konuşan Prof. Dr. Orhan Şen, şunları söyledi:
"Güneşin ısıtma etkisi iyice zayıfladı. Güneş gittiği anda üşümeye başlıyorsunuz; çünkü radyasyon kaybı oluyor. Özellikle akşam 5'ten sonra kesinlikle montsuz dışarı çıkılmıyor İstanbul'da. Yani sonbahar kendisini gösteriyor. Baktığımız zaman sonbaharın bitmesine var ama yine de sıcaklıklar yüksek. Önümüzdeki 4-5 gün de bu şekilde gidecek."
İSTANBUL'A NE ZAMAN KAR YAĞACAK?
"Sıkı bir kış beklemeyelim. Sizin çocukluğunuzdaki kışlar bile İstanbul'a uzak ihtimal. İstanbul'da 1 gün havada kar görürsek ne mutlu bize. Neden sonbahar yağışlı bir mevsimken yağışsız geçiyor. Ekim çiftçiler için önemlidir. Toprak gerekli nemi alamadı. Önümüzdeki 1 hafta da pek ihtimal veremiyoruz. 5-6 gün yurtta yağış yok. Yağan yağmur yetersiz oluyor."
"Akşamları dışarı çıkarken yanınızda mont almalısınız. Gündüz hava açıksa gece de hava açık olur genelde. Bu gece soğumasından dolayı sis meydana geliyor. Karayolu ulaşımına vatandaşların dikkat etmesi gerekiyor."