İstanbul'a İlk Kar Ne Zaman Yağacak? En Yakın Tarih Belli Oldu
Hava sıcaklıklarının mevsim normallerine inmesiyle kış mevsimi kendisini hissettirmeye başladı, İstanbul'da beklenen kar yağışı için ise en yakın tarih belli oldu. İBB'ye bağlı Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanı Ergün Cebeci, megakentte ilk karın beklendiği tarih olarak ocak ayını işaret etti.
Yurt genelinde sıcaklık düşerken İstanbul'da kar yağışının ne zaman başlayacağı merak ediliyor. İBB'ye bağlı Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanı Ergün Cebeci, kış planlaması toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.
HAVA SICAKLIKLARI DÜŞECEK Mİ?
Cebeci'nin açıklamalarına göre aralık ayı boyunca yağışların mevsim normallerinde seyretmesi bekleniyor. Bu ayın son haftasında sıcaklıkların 0'a yaklaşması bekleniyor.
İLK KAR NE ZAMAN YAĞACAK?
İstanbul'da ilk karın beklendiği tarih ise ocak ayı. Ocak ayı başında İstanbul'da ilk kar yağışının başlaması bekleniyor.
Toplantıda, İBB'nin kış şartlarıyla mücadele için ulaşım, tuzlama ve diğer hazırlıkları da görüşüldü.
